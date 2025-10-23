Üzenet jött
27 perce
Forró légyott a város határában: beszóltak a szerelmeseknek
Nem nyerte el valakinek a tetszését, hogy Békéscsaba külterületén randizik egy szerelmespár. Kiderült az is, hogy pontosan mi a baja.
„Ez csak egy üzenet lenne két embernek... Ha már Bcs külterületén adtok a szenvedélynek, legalább a használt óvszert ne dobjátok itt el. Igyekszünk vigyázni a környezetünkre, legalább ne szemeteljetek, amint visszafelé mentek a városba, már az első benzinkúton, ami útba esik, megszabadulhatnátok tőle” – írta valaki a Békéscsaba napjaink csoportban, s persze rögtön jöttek is a kommentek.
Vélemények pro és kontra
- Türelmes vagy, hogy megvártad míg végeznek.
- Az is becsülendő, hogy egyáltalán védekeztek.
- Fiatalság, bolondság. (Vigyázzunk a környezetünkre!)
- Látom, megfogtátok a lényeget... A szemetelésen van a hangsúly... Nektek lehet nem probléma ha szemétdombon éltek, mi itt lakók vigyázunk a környezetünkre!
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Hírösszefoglaló
17 órája
Csongrádi földrengés: Békésben is megremegtek az ágyak éjjel
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre