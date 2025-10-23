október 23., csütörtök

Forró légyott a város határában: beszóltak a szerelmeseknek

Címkék#szemétdomb#határában#város#szenvedély

Nem nyerte el valakinek a tetszését, hogy Békéscsaba külterületén randizik egy szerelmespár. Kiderült az is, hogy pontosan mi a baja.

Beol.hu

„Ez csak egy üzenet lenne két embernek... Ha már Bcs külterületén adtok a szenvedélynek, legalább a használt óvszert ne dobjátok itt el. Igyekszünk vigyázni a környezetünkre, legalább ne szemeteljetek, amint visszafelé mentek a városba, már az első benzinkúton, ami útba esik, megszabadulhatnátok tőle” – írta valaki a Békéscsaba napjaink csoportban, s persze rögtön jöttek is a kommentek.

A,Couple,In,Love,Who's,Two,Hands,Are,Coming,Together
A természet lágy ölén bújnak össze. Fotó:  Illusztráció: Shutterstock

Vélemények pro és kontra

  • Türelmes vagy, hogy megvártad míg végeznek. 
  • Az is becsülendő, hogy egyáltalán védekeztek.
  • Fiatalság, bolondság. (Vigyázzunk a környezetünkre!)
  • Látom, megfogtátok a lényeget... A szemetelésen van a hangsúly... Nektek lehet nem probléma ha szemétdombon éltek, mi itt lakók vigyázunk a környezetünkre!

