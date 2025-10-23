Forró légyott a város határában: beszóltak a szerelmeseknek

„Ez csak egy üzenet lenne két embernek... Ha már Bcs külterületén adtok a szenvedélynek, legalább a használt óvszert ne dobjátok itt el. Igyekszünk vigyázni a környezetünkre, legalább ne szemeteljetek, amint visszafelé mentek a városba, már az első benzinkúton, ami útba esik, megszabadulhatnátok tőle” – írta valaki a Békéscsaba napjaink csoportban, s persze rögtön jöttek is a kommentek.

A természet lágy ölén bújnak össze.

Vélemények pro és kontra

Türelmes vagy, hogy megvártad míg végeznek.

Az is becsülendő, hogy egyáltalán védekeztek.

Fiatalság, bolondság. (Vigyázzunk a környezetünkre!)

Látom, megfogtátok a lényeget... A szemetelésen van a hangsúly... Nektek lehet nem probléma ha szemétdombon éltek, mi itt lakók vigyázunk a környezetünkre!