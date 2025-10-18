Retrofotók
46 perce
Hihetetlen buli volt: képeken a 2000-es évek egyik legnagyobb csapatása!
Ha szombat, akkor immár hagyományosan retro bulifutók a Beolon. Ezúttal a gyulai Bacardiból szállítunk egy sorozatot.
A 2000-es évek elején minden szombat este tele volt a gyulai Bacardi, ami nem csoda, hiszen hihetetlen bulikat tartottak itt. A szórakozóhely nem csak a helyieket, hanem a környékbeli településeken élőket is vonzotta: sokakat kötnek ide felejthetetlen emlékek. A Beol.hu bulifotósa jóvoltából most innen hoztunk egy sorozatot, a képek 2004 decemberében készültek.
Bacardi 2004-12-11
