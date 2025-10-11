Nosztalgia
13 perce
Így bulizott Békéscsaba a Babylonban: retrofotókon a fergeteges parti!
Ha szombat, akkor régi bulifotók a Beolon, így van ez most is: ezúttal a Club Babylonból hoztunk egy sorozatot.
A 2000-es években pénteken vagy szombaton este nem volt kérdés, hogy tele volt Csabán a Babylon: kis túlzással azt is állíthatjuk, hogy a fél város ott szórakozott a Phaedra mozi melletti közkedvelt helyen. A diszkóvilág ezen fénykorából hoztunk most egy sorozatot 2004-ből: keresd magad a képeken, mutasd meg gyermekednek, hogy anya vagy apa is volt egyszer fiatal – avagy így buliztatok Ti.
Babylon 2004-12-11
