Így bulizott Békéscsaba a Babylonban: retrofotókon a fergeteges parti!

Ha szombat, akkor régi bulifotók a Beolon, így van ez most is: ezúttal a Club Babylonból hoztunk egy sorozatot.

Beol.hu

A 2000-es években pénteken vagy szombaton este nem volt kérdés, hogy tele volt Csabán a Babylon: kis túlzással azt is állíthatjuk, hogy a fél város ott szórakozott a Phaedra mozi melletti közkedvelt helyen. A diszkóvilág ezen fénykorából hoztunk most egy sorozatot 2004-ből: keresd magad a képeken, mutasd meg gyermekednek, hogy anya vagy apa is volt egyszer fiatal –  avagy így buliztatok Ti.

Babylon 2004-12-11

 

 

