Mi kerüljön a gyerek dobozába? Mutatjuk a legjobb uzsonna ötleteket!

Az iskolai vagy óvodai uzsonna fontos része a gyerekek napjának, hiszen ez biztosítja számukra az energiát és a tápanyagokat a délutáni játékhoz és tanuláshoz. Tanévkezdéskor sok szülő elgondolkodik: mit tegyünk a gyerekek uzsonnás dobozába, hogy ne csak finom, hanem egészséges és tápláló is legyen? Uzsonna ötleteket szedtünk össze!

Tanév elején mindenkinek jól jönnek ezek az egészséges uzsonna ötletek! Fotó: Illusztráció

Egészséges uzsonna ötletek

Variáljuk az ízeket – legyen benne sós is, édes is. Figyeljünk a tápanyagokra – legyen benne fehérje, vitamin és szénhidrát is. Külön dobozba/rekeszbe csomagoljuk a nedvesebb és szárazabb ételeket. Válasszunk szezonális gyümölcsöket – frissek és olcsóbbak is. Minél színesebb, annál vonzóbb - tegyük érdekesebbé az uzsonnát aranyos formákkal, színekkel.

Gyomaendrődi anyukáktól kérdeztük, hogy ők mit tesznek szívesen az uzsonnás dobozba. Az ő tapasztalataikból gyűjtöttük össze a legjobb uzsonna ötleteket:

Szendvicsek és péksütemények

A szendvics még mindig az egyik legnépszerűbb választás. A gyerekek szeretik a sonkás vagy szalámis szendvicset sajttal, de bátran variálhatjuk más egészséges feltétekkel is, például:

zöldségkrémek

főtt tojás

avokádó

Még érdekesebbé tehetjük a szendvicseket, ha sütemény kiszúróval formára vágjuk. A péksütemények közül a pogácsa, a leveles tésztából készült virslis kifli vagy a házi pizza is jól működik, különösen, ha mértékkel adagoljuk.

Friss zöldségek

A friss zöldségek kiváló vitaminforrások és roppanósak, amiért általában odavannak a gyerekek. A megkérdezett szülők is gyakran tesznek a dobozba:

szeletelt répát

uborkát

paprikát

főtt kukoricát

Ezek nemcsak egészségesek, de a színes zöldségek vonzóvá is teszik az uzsonnát. A cikcakkosra vagy formára vágott zöldségeket pedig még azok is megkóstolják, akik nem annyira rajonganak értük.

Gyümölcsök

A gyümölcs mindig jó választás az uzsonnához, hiszen természetes cukrokat, vitaminokat és rostokat tartalmaz és a legtöbb gyerek szereti.

Mindig jól jön, ha van a dobozban:

alma

banán

szezonális gyümölcsök, (füge, szőlő stb.)

A gyümölcsöt érdemes külön kis dobozban vinni, hogy ne puhuljon meg a szendvicsekkel együtt.