Mi kerüljön a gyerek dobozába? Mutatjuk a legjobb uzsonna ötleteket!

Az uzsonna nemcsak gyors harapnivaló, hanem a gyerekek egészséges fejlődésének is kulcsa. Gyomaendrődi anyukák tapasztalatai alapján összegyűjtöttük a legjobb egészséges uzsonna ötleteket gyerekeknek, amelyek tele vannak vitaminokkal, tápanyagokkal.

Szabó Tímea

Az iskolai vagy óvodai uzsonna fontos része a gyerekek napjának, hiszen ez biztosítja számukra az energiát és a tápanyagokat a délutáni játékhoz és tanuláshoz. Tanévkezdéskor sok szülő elgondolkodik: mit tegyünk a gyerekek uzsonnás dobozába, hogy ne csak finom, hanem egészséges és tápláló is legyen? Uzsonna ötleteket szedtünk össze!

uzsonna ötletek anyukáknak, apukáknak
Tanév elején mindenkinek jól jönnek ezek az egészséges uzsonna ötletek! Fotó: Illusztráció

Egészséges uzsonna ötletek  

  1. Variáljuk az ízeket – legyen benne sós is, édes is.   
  2. Figyeljünk a tápanyagokra – legyen benne fehérje, vitamin és szénhidrát is.   
  3. Külön dobozba/rekeszbe csomagoljuk a nedvesebb és szárazabb ételeket.  
  4. Válasszunk szezonális gyümölcsöket – frissek és olcsóbbak is.  
  5. Minél színesebb, annál vonzóbb - tegyük érdekesebbé az uzsonnát aranyos formákkal, színekkel.  

Gyomaendrődi anyukáktól kérdeztük, hogy ők mit tesznek szívesen az uzsonnás dobozba. Az ő tapasztalataikból gyűjtöttük össze a legjobb uzsonna ötleteket:

Szendvicsek és péksütemények  

A szendvics még mindig az egyik legnépszerűbb választás. A gyerekek szeretik a sonkás vagy szalámis szendvicset sajttal, de bátran variálhatjuk más egészséges feltétekkel is, például:   

  • zöldségkrémek   
  • főtt tojás   
  • avokádó  

Még érdekesebbé tehetjük a szendvicseket, ha sütemény kiszúróval formára vágjuk. A péksütemények közül a pogácsa, a leveles tésztából készült virslis kifli vagy a házi pizza is jól működik, különösen, ha mértékkel adagoljuk.  

Friss zöldségek  

A friss zöldségek kiváló vitaminforrások és roppanósak, amiért általában odavannak a gyerekek. A megkérdezett szülők is gyakran tesznek a dobozba:   

  • szeletelt répát   
  • uborkát   
  • paprikát   
  • főtt kukoricát  

Ezek nemcsak egészségesek, de a színes zöldségek vonzóvá is teszik az uzsonnát. A cikcakkosra vagy formára vágott zöldségeket pedig még azok is megkóstolják, akik nem annyira rajonganak értük. 

Gyümölcsök  

A gyümölcs mindig jó választás az uzsonnához, hiszen természetes cukrokat, vitaminokat és rostokat tartalmaz és a legtöbb gyerek szereti.  

Mindig jól jön, ha van a dobozban:  

  • alma   
  • banán   
  • szezonális gyümölcsök, (füge, szőlő stb.)  

A gyümölcsöt érdemes külön kis dobozban vinni, hogy ne puhuljon meg a szendvicsekkel együtt.  

Tejtermékek és nassolnivalók  

Egy kis ivójoghurt vagy egy túrórudi szintén népszerű elem a gyerekek uzsonnás dobozában. Fontos, hogy ha édességet adunk, érdemes mértékkel, és a sós ételekkel kombinálva csomagolni, például:   

  • keksz   
  • tejszelet   
  • müzliszelet   
  • sajtos tallér vagy ropi  

Magvak és egészséges extra tápanyagok  

A dió, mandula vagy más olajos magvak kis mennyiségben kiváló tápanyagforrások, tele vannak vitaminokkal és energiával. Különösen jó kiegészítők a gyümölcsök vagy a szendvicsek mellé. Ezekkel viszont jó körültekintőnek lenni. Inkább ne vigyen a gyermekünk diót, mogyorót az iskolába, ha van az osztályában allergiás gyermek! Sajnos náluk már egy morzsányi darab, akár csak a levegőbe kerülve is súlyos anafilaxiás sokkot okozhat. Ha tehetjük, a többi allergénre is figyeljünk oda, amikor uzsonnát csomagolunk!

Az uzsonna nemcsak egy gyors harapnivaló, hanem a gyerekek egészséges fejlődésének is az eszköze lehet. Ezekkel az egészséges uzsonna ötletekkel biztosíthatjuk, hogy a gyerekek feltöltődve, vidáman és koncentráltan folytassák a napot az iskolában.  

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
