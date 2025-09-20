Ez a gyümölcs igazi vitaminbomba, segíti a fogyást és most fillérekbe kerül!

Nemrég ért véget a Szarvasi Szilvanapok, ahol a gyümölcs minden formája – frissen, aszalva, lekvárként, pálinkaként, gombócba főzve vagy süteménybe sütve – terítékre került. Az évente megrendezett fesztivál nemcsak gasztronómiai élményt kínál, hanem arra is emlékeztet bennünket, milyen sokféleképpen hasznosítható és mennyire értékes ez a gyümölcs. A szilva jótékony hatása tagadhatatlan: nézzük, miért érdemes rendszeresen beiktatni az étrendünkbe.

Már napi néhány szem után élvezhetjük a szilva jótékony hatását. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

A szilva jótékony hatása a szervezetre

Emésztés segítő

A szilva legismertebb hatása, hogy támogatja az emésztést. Magas rosttartalmának köszönhetően segít megelőzni a székrekedést, és elősegíti a bélrendszer egészséges működését. Az aszalt szilva különösen hatékony természetes hashajtóként, így a méregtelenítés hatékony eszköze is lehet.

Antioxidánsokban gazdag

A szilva tele van polifenolokkal és flavonoidokkal, amelyek lassíthatják az öregedési folyamatokat és hozzájárulhatnak a krónikus betegségek kockázatának csökkentéséhez.

Vitaminforrás

Ez a gyümölcs kiváló C-vitamin-forrás, így természetes immunerősítő, valamint tartalmaz A-vitamint a látás és a bőr egészségéért, K-vitamint a csontok és a véralvadás támogatására, B-vitaminjai pedig az idegrendszer működésében játszanak fontos szerepet.

Ásványi anyagokban bővelkedik

A szilva jelentős mennyiségben tartalmaz káliumot, amely segít a vérnyomás szabályozásában, valamint vasat, amely hozzájárul a megfelelő vérképzéshez. Emellett magnéziumot és foszfort is találunk benne, melyek elengedhetetlenek a csontok és az idegrendszer számára.

Milyen betegségre jó a szilva?

Jót tesz a szívnek

A szilva rostjai és antioxidánsai hozzájárulhatnak a koleszterinszint csökkentéséhez, míg a benne található kálium a szívritmus szabályozásában segít. Így a rendszeres fogyasztás hozzájárulhat a szív- és érrendszer egészségéhez.

Alacsonyan tartja a vércukorszintet

Bár a szilva édes, alacsony a glikémiás indexe, így nem okoz hirtelen vércukorszint-emelkedést, ezért mérsékelt fogyasztása cukorbetegek étrendjében is helyet kaphat.

A csontok védelmezője

A K-vitamin és bizonyos antioxidánsok hozzájárulhatnak a csonttömeg megőrzéséhez. Egyes kutatások szerint az aszalt szilva rendszeres fogyasztása lassíthatja a csontritkulás folyamatát, különösen idősebb korban.

Segít a testsúly kontrollálásában

Magas rosttartalma jóllakottságérzetet ad, így kevesebb ételt kívánunk utána. Ezért a szilva beilleszthető fogyókúrás étrendbe is.