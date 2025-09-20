7 órája
Ez a gyümölcs igazi vitaminbomba, segíti a fogyást és most fillérekbe kerül!
A szilva nemcsak finom, hanem igazi vitamin- és ásványianyag-bomba is, amely számos módon támogatja szervezetünket. A szilva jótékony hatása támogatja az egészségünket, sőt, még a fogyókúrában is segít.
Nemrég ért véget a Szarvasi Szilvanapok, ahol a gyümölcs minden formája – frissen, aszalva, lekvárként, pálinkaként, gombócba főzve vagy süteménybe sütve – terítékre került. Az évente megrendezett fesztivál nemcsak gasztronómiai élményt kínál, hanem arra is emlékeztet bennünket, milyen sokféleképpen hasznosítható és mennyire értékes ez a gyümölcs. A szilva jótékony hatása tagadhatatlan: nézzük, miért érdemes rendszeresen beiktatni az étrendünkbe.
A szilva jótékony hatása a szervezetre
- Emésztés segítő
A szilva legismertebb hatása, hogy támogatja az emésztést. Magas rosttartalmának köszönhetően segít megelőzni a székrekedést, és elősegíti a bélrendszer egészséges működését. Az aszalt szilva különösen hatékony természetes hashajtóként, így a méregtelenítés hatékony eszköze is lehet.
- Antioxidánsokban gazdag
A szilva tele van polifenolokkal és flavonoidokkal, amelyek lassíthatják az öregedési folyamatokat és hozzájárulhatnak a krónikus betegségek kockázatának csökkentéséhez.
- Vitaminforrás
Ez a gyümölcs kiváló C-vitamin-forrás, így természetes immunerősítő, valamint tartalmaz A-vitamint a látás és a bőr egészségéért, K-vitamint a csontok és a véralvadás támogatására, B-vitaminjai pedig az idegrendszer működésében játszanak fontos szerepet.
- Ásványi anyagokban bővelkedik
A szilva jelentős mennyiségben tartalmaz káliumot, amely segít a vérnyomás szabályozásában, valamint vasat, amely hozzájárul a megfelelő vérképzéshez. Emellett magnéziumot és foszfort is találunk benne, melyek elengedhetetlenek a csontok és az idegrendszer számára.
Milyen betegségre jó a szilva?
- Jót tesz a szívnek
A szilva rostjai és antioxidánsai hozzájárulhatnak a koleszterinszint csökkentéséhez, míg a benne található kálium a szívritmus szabályozásában segít. Így a rendszeres fogyasztás hozzájárulhat a szív- és érrendszer egészségéhez.
- Alacsonyan tartja a vércukorszintet
Bár a szilva édes, alacsony a glikémiás indexe, így nem okoz hirtelen vércukorszint-emelkedést, ezért mérsékelt fogyasztása cukorbetegek étrendjében is helyet kaphat.
- A csontok védelmezője
A K-vitamin és bizonyos antioxidánsok hozzájárulhatnak a csonttömeg megőrzéséhez. Egyes kutatások szerint az aszalt szilva rendszeres fogyasztása lassíthatja a csontritkulás folyamatát, különösen idősebb korban.
- Segít a testsúly kontrollálásában
Magas rosttartalma jóllakottságérzetet ad, így kevesebb ételt kívánunk utána. Ezért a szilva beilleszthető fogyókúrás étrendbe is.
Mennyi az ideális mennyiség?
Napi 2-3 szem friss szilva vagy 4-5 szem aszalt szilva már elegendő ahhoz, hogy élvezzük jótékony hatásait. Túlzott fogyasztása azonban hasmenést okozhat a magas rost- és cukortartalom miatt.
Ahogy a Delmagyar.hu is megírta: a szilva nemcsak ízletes, hanem egyszerre diétás csoda, agyserkentő és csontvédő is. Érdemes tehát rendszeresen fogyasztani, akár frissen, akár aszalva, akár más formában.
