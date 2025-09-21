Még a sas sem riasztja el ezt a harcias madarat, élet-halál harc dúl a pusztában

A Csanádi pusztákon különleges természeti jelenséget figyeltek meg a Körös-Maros Nemzeti Park szakemberei: a jóval kisebb termetű vércsék rendszeresen zaklatják a náluk sokszorosan nagyobb parlagi sasokat.

A vércsék még a parlagi sast is megtámadják. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A parlagi sas sem riasztja el a harcias madarakat

A háttérben egy egyszerű ok húzódik meg: idén nyár eleje óta tömegesen elszaporodott a mezei pocok a térségben. A bőséges táplálékforrás vonzza a ragadozó madarakat, köztük a vörös és kék vércséket, egerészölyveket, rétihéjákat és természetesen a parlagi sast is. A vércsék azonban nem csak vadászni járnak ide: heves támadásokkal próbálják elriasztani a sasokat, ha azok túl közel merészkednek pihenőhelyeikhez. A szakemberek megfigyelése szerint a kis ragadozók látványos zuhanórepüléssel, közelítésekkel, sőt időnként karmolással, lábrúgásokkal is próbálják elkergetni a termetes sast a fák koronájáról vagy akár a földről.

A parlagi sas – amely Magyarországon fokozottan védett és a puszták ikonikus madara – többnyire nem konfrontálódik. A zaklatásokra általában azzal reagál, hogy továbbrepül és távolabb keres nyugalmas pihenőhelyet. A vércsék viselkedésének oka valószínűleg a fiókáik védelme. Bár a bőséges pocokállomány mellett nincs hiány táplálékban, a sas potenciális veszélyforrás lehet a kisebb ragadozók fészkeire. A zaklatással így próbálják távol tartani a ragadozót költőhelyeik környékétől.

A jelenség jól mutatja, mennyire érzékenyen reagálnak a madarak az élőhelyi változásokra. A nagy pocokállomány hatására megnőtt a kisebb ragadozók száma, ami közvetlenül befolyásolja a puszták legnagyobb ragadozójának, a parlagi sasnak a mindennapjait is.