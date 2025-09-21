szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

15°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemzeti Park

1 órája

Még a sas sem riasztja el ezt a harcias madarat, élet-halál harc dúl a pusztában

Címkék#sas#jelenség#rétihéja#Körös-Maros Nemzeti Park#madarak

Szokatlan jelenséget tapasztaltak a Csanádi pusztákon. A kisebb testű vércsék rendre megtámadják a náluk sokkal nagyobb, fokozottan védett parlagi sasokat. A különös viselkedés hátterében a mezei pocok tömeges elszaporodása áll, amely bőséges táplálékot kínál a térség ragadozó madarainak.

Szabó Tímea

A Csanádi pusztákon különleges természeti jelenséget figyeltek meg a Körös-Maros Nemzeti Park szakemberei: a jóval kisebb termetű vércsék rendszeresen zaklatják a náluk sokszorosan nagyobb parlagi sasokat.

A parlagi sas
A vércsék még a parlagi sast is megtámadják. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A parlagi sas sem riasztja el a harcias madarakat

A háttérben egy egyszerű ok húzódik meg: idén nyár eleje óta tömegesen elszaporodott a mezei pocok a térségben. A bőséges táplálékforrás vonzza a ragadozó madarakat, köztük a vörös és kék vércséket, egerészölyveket, rétihéjákat és természetesen a parlagi sast is. A vércsék azonban nem csak vadászni járnak ide: heves támadásokkal próbálják elriasztani a sasokat, ha azok túl közel merészkednek pihenőhelyeikhez. A szakemberek megfigyelése szerint a kis ragadozók látványos zuhanórepüléssel, közelítésekkel, sőt időnként karmolással, lábrúgásokkal is próbálják elkergetni a termetes sast a fák koronájáról vagy akár a földről.  

A parlagi sas – amely Magyarországon fokozottan védett és a puszták ikonikus madara – többnyire nem konfrontálódik. A zaklatásokra általában azzal reagál, hogy továbbrepül és távolabb keres nyugalmas pihenőhelyet. A vércsék viselkedésének oka valószínűleg a fiókáik védelme. Bár a bőséges pocokállomány mellett nincs hiány táplálékban, a sas potenciális veszélyforrás lehet a kisebb ragadozók fészkeire. A zaklatással így próbálják távol tartani a ragadozót költőhelyeik környékétől.  

A jelenség jól mutatja, mennyire érzékenyen reagálnak a madarak az élőhelyi változásokra. A nagy pocokállomány hatására megnőtt a kisebb ragadozók száma, ami közvetlenül befolyásolja a puszták legnagyobb ragadozójának, a parlagi sasnak a mindennapjait is. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu