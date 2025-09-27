szeptember 27., szombat

Pár perces, kipróbált receptek a 3 gyermekes anyukától, ezeket az egész család imádni fogja!

A hétköznapokban gyakran nincs idő órákig főzőcskézni, mégis szeretnénk valami finomat az asztalra tenni. Ilyenkor jönnek jól a pár perces receptek, amelyek pillanatok alatt elkészíthetők egyszerű alapanyagokból. Egy édesanya osztotta meg a saját bevált tippjeit, hogy stresszmentesen oldhasd meg a vacsorát.

Szabó Tímea

A rohanós hétköznapokban sokszor nincs idő hosszan főzőcskézni. Főleg iskolaidőben, amikor minden nap csupa rohanás:reggel ébredés, fésülködés, táska és uzsonnás doboz bepakolása, délután minden gyerekért más időpontra kell menni, hogy azután különóráról különórára rohanjatok és egész délután a zeneiskola, a focipálya és az uszoda között ingázzatok. Amikor egy ilyen nap után hazaér a család, már senkinek sincs se kedve, se ideje órákig főzőcskézni. Ilyenkor jönnek jól azok a gyors, kipróbált, pár perces receptek, amelyeket anyukák osztanak meg egymással – mert ők pontosan tudják, milyen fontos, hogy egyszerű, mégis finom és egészséges étel kerüljön az asztalra. Egy gyomaendrődi háromgyermekes édesanya megosztotta velünk saját, az évek során három válogatós gyerek által tesztelt, jól bevált tippjeit. 

pár perces receptek kezdő és haladó anyukáknak
A pár perces receptek a szó szoros értelmében életmentőek lehetnek, ha szorít az idő. Fotó:  Illusztráció: Shutterstock

Pár perces receptek az egész családnak

  1. Tojásos nokedli percek alatt.  „Ha nagyon nincs időm, egy adag nokedlit kikeverek tojásból, lisztből és vízből. Forró vízbe szaggatom, majd egy kis vajon átforgatom és ráütök pár tojást. Savanyúsággal tálalva kész is a vacsora.”   
  2. Zöldséges tortilla tekercs.  Egy kis hummusz vagy sajtkrém a tortillán, rá friss zöldségek (paradicsom, uborka, paprika), sajtszeletek, majd feltekerve már fogyasztható is. „A gyerekek szeretik kézbe venni, ráadásul változatosan variálható.” Felturbózható csirkemellsonkával vagy sült csirkemellel is – ha ép akad otthon. 
  3. Tepsis rakott szendvics.  Kenyérszeleteket lerakunk egy tepsibe, rá sonka, paradicsom, reszelt sajt, majd újra kenyér, a tetejére pedig tejföl és sajt. 10-15 perc sütés után kész az igazi melegszendvics-élmény. Ha egy sorba rakjuk a kenyereket még gyorsabban elkészül. 
  4. Turbó tészta. Főtt tészta + egy doboz tonhal + kukorica + tejföl vagy paradicsomszósz. „Ez az igazi megmentő kaja, ha már mindenki éhes és türelmetlen.” Tejföl helyett használhatunk egy kis majonézt vagy natúr joghurtot is. 
  5. Gyümölcsös joghurt vagy mascarpone krém. Gyors és egészséges desszerthez vagy reggelihez elég egy pohár natúr joghurt (vagy néhány kanál mascarpone sajt), egy kiskanál méz (ez akár el is hagyható) és bármilyen idénygyümölcs. „A gyerekek maguk is ügyesen összekeverik, így ez még közös program is lesz a konyhában.”  

Gyors zöldségleves - a Mindmegette ajánlásával

Miért működnek ezek a gyors receptek?   

  • Egyszerű alapanyagokból készülnek, amelyek szinte mindig vannak otthon.   
  • Nem igényelnek bonyolult előkészületet.   
  • Családbarát ízek, amelyeket a gyerekek és a felnőttek is szívesen esznek.  

Egy hasznos tipp a Mindmegettétől

Érdemes egy SOS listát összeállítani a család kedvenceiből, így stressz nélkül tudsz választani, ha hirtelen kell valamit az asztalra varázsolni. Szintén jó ötlet lehet a saját gyors vacsora receptek összegyűjtése egy füzetbe vagy a telefonodba, hogy mindig kéznél legyen.

