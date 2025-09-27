Pár perces, kipróbált receptek a 3 gyermekes anyukától, ezeket az egész család imádni fogja!

A rohanós hétköznapokban sokszor nincs idő hosszan főzőcskézni. Főleg iskolaidőben, amikor minden nap csupa rohanás:reggel ébredés, fésülködés, táska és uzsonnás doboz bepakolása, délután minden gyerekért más időpontra kell menni, hogy azután különóráról különórára rohanjatok és egész délután a zeneiskola, a focipálya és az uszoda között ingázzatok. Amikor egy ilyen nap után hazaér a család, már senkinek sincs se kedve, se ideje órákig főzőcskézni. Ilyenkor jönnek jól azok a gyors, kipróbált, pár perces receptek, amelyeket anyukák osztanak meg egymással – mert ők pontosan tudják, milyen fontos, hogy egyszerű, mégis finom és egészséges étel kerüljön az asztalra. Egy gyomaendrődi háromgyermekes édesanya megosztotta velünk saját, az évek során három válogatós gyerek által tesztelt, jól bevált tippjeit.

A pár perces receptek a szó szoros értelmében életmentőek lehetnek, ha szorít az idő. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Pár perces receptek az egész családnak

Tojásos nokedli percek alatt. „Ha nagyon nincs időm, egy adag nokedlit kikeverek tojásból, lisztből és vízből. Forró vízbe szaggatom, majd egy kis vajon átforgatom és ráütök pár tojást. Savanyúsággal tálalva kész is a vacsora.” Zöldséges tortilla tekercs. Egy kis hummusz vagy sajtkrém a tortillán, rá friss zöldségek (paradicsom, uborka, paprika), sajtszeletek, majd feltekerve már fogyasztható is. „A gyerekek szeretik kézbe venni, ráadásul változatosan variálható.” Felturbózható csirkemellsonkával vagy sült csirkemellel is – ha ép akad otthon. Tepsis rakott szendvics. Kenyérszeleteket lerakunk egy tepsibe, rá sonka, paradicsom, reszelt sajt, majd újra kenyér, a tetejére pedig tejföl és sajt. 10-15 perc sütés után kész az igazi melegszendvics-élmény. Ha egy sorba rakjuk a kenyereket még gyorsabban elkészül. Turbó tészta. Főtt tészta + egy doboz tonhal + kukorica + tejföl vagy paradicsomszósz. „Ez az igazi megmentő kaja, ha már mindenki éhes és türelmetlen.” Tejföl helyett használhatunk egy kis majonézt vagy natúr joghurtot is. Gyümölcsös joghurt vagy mascarpone krém. Gyors és egészséges desszerthez vagy reggelihez elég egy pohár natúr joghurt (vagy néhány kanál mascarpone sajt), egy kiskanál méz (ez akár el is hagyható) és bármilyen idénygyümölcs. „A gyerekek maguk is ügyesen összekeverik, így ez még közös program is lesz a konyhában.”

