Nemzeti Park

1 órája

Hamarosan kikelnek a mocsári teknős ifjoncok – sok veszély leselkedik rájuk

Címkék#mocsári teknős#vízpart#bébi#Körös-Maros Nemzeti Park

Különleges szaporulatot vár a Körös-Maros Nemzeti Park. Az apró mocsári teknős bébik bármelyik pillanatban kikelhetnek a tojásból. Vándorlásuk során akár a szárazföldön is találkozhatunk velük!

Szabó Tímea

A Körösök vidékén az év egyik legizgalmasabb természeti eseményére készülhetünk: hamarosan kikelnek az őshonos mocsári teknős apró utódai – a Körös-Maros Nemzeti Park tájékoztatása szerint. A frissen kibújó mocsári teknős bébik azonban rengeteg veszéllyel találják szembe magukat, mielőtt elérnék a biztonságot jelentő vízpartokat.

A mocsári teknős bébik fontos szerepe
A mocsári teknős bébik a helyi állatvilág fontos részei.Fotó: Illusztráció - Shutterstock

 A mocsári teknős bébik tojásait az anya már tavasszal lerakhatta

A mocsári teknős nőstények május végén, június elején indulnak a víztől tojásrakó helyet keresni. Gyakran akár két kilométert is megtesznek, mire megfelelő, napos, homokos talajt találnak. A 2,5–3 centiméteres, hosszúkás, kemény héjú mocsári teknős tojásokból augusztus végén, szeptember elején kelnek ki a kerek, kétszáz forintoshoz hasonló méretű ifjoncok, akik azonnal ösztönösen a víz felé indulnak. Ezért ilyenkor a szárazföldön is találkozhatunk az apró teknősökkel. 

Ragadozók és emberi hatások  

A fészkek sajnos sok esetben nem maradnak érintetlenek: a rókák és a vaddisznók felássák a fészket, és elfogyasztják a tojásokat. Akik mégis világra jönnek, azoknak a vízig vezető úton újabb veszélyekkel kell szembenézniük. Gólyák, gémek, sirályok is gyakran zsákmányolják a lassan mozgó apróságokat. A vízparton pedig a nagy kócsag és a szürke gém újabb veszélyt jelent a kis teknőcökre. Az emberi jelenlét sem mindig kedvező: a mezőgazdasági gépek, a közlekedés vagy akár egy óvatlan lépés is végzetes lehet. Emellett az élőhelyek szűkülése, a vizek szennyezése és a part menti növényzet eltűnése is csökkenti a túlélési esélyeiket.  

Remény a jövőre nézve 

Bár az apró teknősök közül csak kevesen érik el a felnőttkort, minden egyes túlélő fontos a faj jövője szempontjából. A Körös-Maros Nemzeti Park védett állatai is a hazánkban őshonos fajok fontos elemei. A természetvédelem kulcsfontosságú ahhoz, hogy a mocsári teknős továbbra is része legyen Békés vármegye élővilágának. 

 

 

