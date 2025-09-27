Sokan lefagynak a sziréna hallatán – ha ez a teszt kifog rajtad, talán nem neked való a vezetés!

Sokak számára zavarba ejtő, amikor megkülönböztető jelzést használó jármű érkezik, főleg egy egyenrangú útkereszteződésben. Újabb KRESZ-tesztünk pontosan azt a szituációt vizsgálja – lássuk, mennyire vagy képben!

KRESZ-teszt: bepánikolsz, ha mentőautóval találkozol? Fotó: KRESZ Tanulás Otthon/Facebook

KRESZ-teszt: mi a helyes áthaladási sorrend a képen látható kereszteződésben?

Ez az egyenrangú útkereszteződés egy klasszikus, mégis összetett helyzetet mutat be, hiszen a sorrendet befolyásolja egy megkülönböztető jelzését használó jármű.

Nézd meg figyelmesen a képet, gondold át a helyzetet, és próbáld megállapítani a helyes áthaladási sorrendet! Tudod, kié az elsőbbség? Tudnád, mit kell tenned, ha te vagy a kék autó, a motoros, vagy épp a balról jövő kisbusz vezetője?

A helyes megoldás

Ebben a helyzetben elsőként a mentőautó haladhat tovább, hiszen megkülönböztető jelzései miatt elsőbbsége van. Ezt követően a D jelű autó haladhat, mert jobbra kanyarodva nem kell elsőbbséget adnia senkinek. A B jelű kisbusz viszont csak akkor indulhat, ha már elhaladt előtte a jobbról érkező C motoros. A helyes sorrend tehát „A”, „D”, „C”, „B”.

Böngéssz a további KRESZ-tesztjeink között is, hogy lépésről lépésre erősítsd a tudásod, és ne érjen meglepetés, ha egy váratlan forgalmi szituációval találkozol!