Ez a kereszteződés trükkös, csak a rutinos sofőrök oldják meg jól – közéjük tartozol?

Címkék#Békés megye#elsőbbség#helyzet#útszűkület#kresz teszt#jobbkéz szabály#kvíz#sofőr

Bár a legtöbb közlekedési helyzet elsőre egyszerűnek tűnhet, a tapasztalatlan vagy figyelmetlen sofőrök gyakran hoznak rossz döntést – különösen akkor, ha egy különleges szabályozás alá eső jármű is megjelenik a kereszteződésben. Te helyesen döntenél? KRESZ-kvízünkben most próbára teheted magad!

Beol.hu

Bár Békésben nem találkozhatunk ilyen forgalmi helyzettel, fontos, hogy minden közlekedő tisztában legyen a szabályokkal – akár autóval, motorral, akár villamossal kerül kapcsolatba. Legújabb KRESZ-tesztünkben egy villamos, egy motoros és egy személyautó érkezik egy egyenrangú kereszteződésbe. Tudod, ki haladhat el elsőként?

Ez a KRESZ-teszt sokaknak feladja a leckét
KRESZ-teszt: tudod, kinek van elsőbbsége? Forrás: kresztanulasotthon.hu

Nem kell messzire mennünk ahhoz, hogy villamos közlekedéssel találkozzunk – elég csak Budapestre vagy Szegedre gondolni. Aki pedig nem elég figyelmes ezekben a helyzetekben, könnyen balesetet okozhat.

A helyes válasz kulcsa elsőre egyszerűnek tűnik: a jobbkéz-szabály. Igen ám, de a villamosokra speciális előírások vonatkoznak. Legyen szó körforgalomról, útszűkületről vagy egyenrangú kereszteződésről, a villamos sok esetben elsőbbséget élvez – még akkor is, ha a jobbkéz-szabály alapján más sorrend adódna.

A megoldást és a magyarázatot a baon.hu oldalán találod.

Tartsd frissen tudásodat KRESZ-tesztjeinkkel

Böngéssz a további KRESZ-tesztjeink között is, hogy lépésről lépésre erősítsd a tudásod, és ne érjen meglepetés, ha egy váratlan forgalmi szituációval találkozol!

 

 

