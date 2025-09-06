Ez a kereszteződés trükkös, csak a rutinos sofőrök oldják meg jól – közéjük tartozol?

Bár Békésben nem találkozhatunk ilyen forgalmi helyzettel, fontos, hogy minden közlekedő tisztában legyen a szabályokkal – akár autóval, motorral, akár villamossal kerül kapcsolatba. Legújabb KRESZ-tesztünkben egy villamos, egy motoros és egy személyautó érkezik egy egyenrangú kereszteződésbe. Tudod, ki haladhat el elsőként?

KRESZ-teszt: tudod, kinek van elsőbbsége? Forrás: kresztanulasotthon.hu

Nem kell messzire mennünk ahhoz, hogy villamos közlekedéssel találkozzunk – elég csak Budapestre vagy Szegedre gondolni. Aki pedig nem elég figyelmes ezekben a helyzetekben, könnyen balesetet okozhat.

A helyes válasz kulcsa elsőre egyszerűnek tűnik: a jobbkéz-szabály. Igen ám, de a villamosokra speciális előírások vonatkoznak. Legyen szó körforgalomról, útszűkületről vagy egyenrangú kereszteződésről, a villamos sok esetben elsőbbséget élvez – még akkor is, ha a jobbkéz-szabály alapján más sorrend adódna.

