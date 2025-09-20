Vajon jól döntesz a forgalom forgatagában? Teszteld most!

szeptember 20., szombat

Most kiderül, mennyire vagy otthon a közlekedési szabályokban. Képzeld el, hogy a volán mögött ülsz, a forgalom dübörög, és egy pillanat alatt kell döntened – KRESZ-tesztünkből megtudhatod, vajon helyesen reagálnál-e, vagy inkább most derül ki, mit kellett volna másként csinálnod.

Beol.hu

Sokan már a KRESZ-vizsga óta bizonytalanul közelítik meg a kanyarodó főutakat, pedig a szabály egyszerűbb, mint hinnéd – új KRESZ-tesztünkben most minden kérdésedre választ kaphatsz, és végre tisztán láthatod, hogyan kell helyesen dönteni.

Új hét, újabb KRESZ-teszt, most kiderül, hogy csak vetted-e a jogosítványodat!
Heti KRESZ-tesztünk ezúttal próbára tesz: nehéz forgalmi helyzetet állítunk eléd, és a kérdés csak egy – te szerint mi a helyes sorrend?

KRESZ-teszt: három autó, egy kereszteződés – Te felismered a helyes sorrendet?

Még a tapasztalt sofőrökön is képes kifogni egy-egy bonyolult kereszteződés, főleg, ha egyszerre több autó közelít a csomóponthoz. Ilyenkor a „jobbkéz-szabály” nem mindig egyértelmű, és a kanyarodó főútvonal csak tovább keveri a lapokat. 

Legújabb KRESZ-tesztünk pontosan ezt a tipikus fejtörőt veszi górcső alá: három jármű érkezik különböző irányból, eltérő szándékkal, miközben a főútvonal kanyarodik.

Nézd meg jól a képet, és próbáld meg kitalálni, mi a helyes áthaladási sorrend – vajon könnyedén boldogulnál a volán mögött?

A megoldást és a magyarázatot a delmagyar.hu oldalán találod.

Böngéssz a további KRESZ-tesztjeink között is, hogy lépésről lépésre erősítsd a tudásod, és ne érjen meglepetés, ha egy váratlan forgalmi szituációval találkozol!

 

