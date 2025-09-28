Újabb díjat hozott haza a vármegye erősembere, Gergőt senki nem tudja legyőzni – galériával, videóval

Szeptember 13-án rendezték meg a HSMA Erős Emberek Magyar Nagydíj nemzetközi versenyt a Bábolna Szabadidőparkban. A megmérettetésen a csárdaszállási Kónya Gergő is rajthoz állt Magyarország színeiben, sőt, az 1. helyen végzett.

Kónya Gergő ismét bizonyított a HSMA Magyar Nagydíjon. Forrás: Kónya Gergő

Hogyan lett erősember Kónya Gergő?

Gergő magával a súlyzós edzéssel 2010-ben ismerkedett meg:

– Bátyáim unszolására egy májusi délutánon elkísértem őket a csárdaszállási edzőterembe, ahol a súlyok látványa, a vasak csörgése, az edzőtermi légkör azonnal megfogott. Nem is volt kérdés, hogy szeretnék a jövőben rendszeresen gyúrni. Ekkor még egy vékony, rossz testtartással rendelkező fiatal 17 éves srác voltam.

Úgy alakult, hogy Gergő már 2010 szeptemberében elindult egy erősember versenyen Csárdaszálláson, 17 évesen, 4 hónapos edzésmúlttal a háta mögött. Nagy meglepetésére egy előkelő helyezést ért el és minden feladatot teljesített, amit a több éve edző idősebb résztvevők. – Ekkor jött az a bizonyos gondolat, hogy érdemes lenne ezzel foglalkozni komolyabban, és céltudatosan erőt fejleszteni – említette fel a történteket.

Gergő lapunknak elmondta, kezdő korában Arnold Schwarzenegger volt a példaképe, leginkább a kidolgozott fizikuma miatt. Majd hozzátette: – Közelebbi példaképeim pedig a bátyámék voltak: 7 évvel idősebb ikerfiúk, akik mikor én edzeni kezdtem, már izmosak és erősek voltak. Példaértékű volt számomra az edzésteljesítményük és erejük, főként, hogy edzésről edzésre testközelből szemlélhettem az emeléseiket.