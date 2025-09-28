45 perce
Újabb díjat hozott haza a vármegye erősembere, Gergőt senki nem tudja legyőzni – galériával, videóval
Csárdaszálláson él az ország egyik legerősebb embere. Kónya Gergő nemrég egy nemzetközi versenyt is megnyert.
Szeptember 13-án rendezték meg a HSMA Erős Emberek Magyar Nagydíj nemzetközi versenyt a Bábolna Szabadidőparkban. A megmérettetésen a csárdaszállási Kónya Gergő is rajthoz állt Magyarország színeiben, sőt, az 1. helyen végzett.
Hogyan lett erősember Kónya Gergő?
Gergő magával a súlyzós edzéssel 2010-ben ismerkedett meg:
– Bátyáim unszolására egy májusi délutánon elkísértem őket a csárdaszállási edzőterembe, ahol a súlyok látványa, a vasak csörgése, az edzőtermi légkör azonnal megfogott. Nem is volt kérdés, hogy szeretnék a jövőben rendszeresen gyúrni. Ekkor még egy vékony, rossz testtartással rendelkező fiatal 17 éves srác voltam.
Úgy alakult, hogy Gergő már 2010 szeptemberében elindult egy erősember versenyen Csárdaszálláson, 17 évesen, 4 hónapos edzésmúlttal a háta mögött. Nagy meglepetésére egy előkelő helyezést ért el és minden feladatot teljesített, amit a több éve edző idősebb résztvevők. – Ekkor jött az a bizonyos gondolat, hogy érdemes lenne ezzel foglalkozni komolyabban, és céltudatosan erőt fejleszteni – említette fel a történteket.
Gergő lapunknak elmondta, kezdő korában Arnold Schwarzenegger volt a példaképe, leginkább a kidolgozott fizikuma miatt. Majd hozzátette: – Közelebbi példaképeim pedig a bátyámék voltak: 7 évvel idősebb ikerfiúk, akik mikor én edzeni kezdtem, már izmosak és erősek voltak. Példaértékű volt számomra az edzésteljesítményük és erejük, főként, hogy edzésről edzésre testközelből szemlélhettem az emeléseiket.
Kónya Gergő ismét bizonyított a HSMA Magyar NagydíjonFotók: Kónya Gergő - Strongman Facebook
Edzés és felkészülés
Gergőt célzottan edz egy-egy verseny előtt. – Ez egy nagyon nehéz és megterhelő sport ezért mindössze heti 2 alkalommal edzek rendszerint 2-2,5 órát. Egy-egy kimerítő edzés után több nap pihenésre is szüksége van az izmoknak és az idegrendszernek. Ha növelném az edzés számot sérülést kockáztatnék. A versenyek rendszerint hetekkel akár hónapokkal korábban ki vannak írva a HSMA Magyar Erősemberek szövetségének oldalán, így mindig a soron következő verseny feladatait gyakorlom.
Edzése alapját képezi többek között a guggolás, fekvenyomás, felhúzás, valamint a kőgolyó emelés, zsákpakolás, koffercipelés, sziklák emelése stb. De nemcsak testben, hanem lélekben is készül.
– Természetesen a mentális felkészülés is nagyon fontos a végső sikerhez, ahogy mondani szokták "Minden fejben dől el." A verseny közeledtével igyekszem csak a pozitív dolgokat magam köré engedni, kizárni a negatív gondolatokat, arra koncentrálni, hogy felkészült vagyok, hinni és bízni a tudásomban – mondta el Gergő. Azt is megosztotta velünk, hogy a kőgolyó emelés a kedvenc gyakorlata. 226,5 kg-os egyéni rekordjával pedig a magyar erősember sport legjobb emelői között tudhatja magát.
A legemlékezetesebb versenyek és eredmények
Gergő 2022-ben egyedüli magyarként vehetett részt Norvégiában a Sziklaemelő Világbajnokságon, ahol profi kategóriában 4. helyen végzett. 2023-ban pedig egy speciális mozdony toló versenyen vett részt, ahol egy 86,5 tonnás dízelmozdonyt tolt el 5 méterre puszta testi erővel. Mint mondta, ekkor érezte pályafutása során a legnagyobb és legnehezebb erőkifejtést.
Személyes vizekre evezünk
Kónya Gergő életében más dolgok kerültek a középpontba, amikor 2023 novemberében édesapa lett. A menyasszonya mindenben támogatja, így fenn tudja tartani az egészséges egyensúlyt a sport és család között. Ha teheti, a szabadidejét a családjával tölti. Az erősportoló azt is megosztotta velünk, mi motiválja a legnehezebb napokon.
Mint minden ember életében nekem is vannak hullámvölgyeim, amikor nem érzek kirobbanó motivációt. Én ilyenkor igyekszem visszatekinteni a kezdetekre, hogy honnan indultam és hová jutottam el 16 év sportolással. Emlékeztetem magam, hogy meg kell tennem mindent a sikerért, mert az emberek mellettem vannak, a követőim akik közül sokaknak példaképe is vagyok jó teljesítményt várnak el tőlem. Ilyenkor megrázom magam és megyek tovább az úton. A feltörekvő fiataloknak azt üzenem, hogy a siker sosem véletlen. Munka, hit és szív kell hozzá. Ez bennük mind megvan. Hajrá!
– tette hozzá.
Tervek a jövőre nézve
A csárdaszállási erősember a jövőben még több nemzetközi szereplést tervez, több országba és kontinensre eljutva szeretné Magyarországot és Csárdaszállást képviselni. – 5 év múlva még szeretnék aktív versenyző lenni, 10 év múlva pedig egy saját erősember sportra szakosodott edzőteremben szeretnék utánpótlás neveléssel foglalkozni. A sporton kívül 5-10 év múlva már egy iskolás nagyfiú büszke apukája leszek, és a menyasszonyomat pedig már a feleségemnek fogom szólítani – osztotta meg terveit.
Kívánjuk, hogy minden terve sikerüljön, és gratulálunk a Magyar Nagydíjon elért eredményéhez!
