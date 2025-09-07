Karácsonyi dekorációk nyáron, ősz elején? Egyre korábban kezdődik az ünnepi őrület!

A karácsony még messze van, de az őrület minden évben egyre hamarabb köszönt be. Sokan keresik az okokat, hogy miért kell már hónapokkal előre karácsonyi lázban égő embereket kerülgetniük, míg mások már nyáron szeretnék feldíszíteni az otthonukat. Kiknek van igazuk?

A KIK már készül a karácsonyra

Mi történik ebben az időszakban?

Ha belépünk egy nagyobb üzletbe Mindenszentek után, már ünnepi témájú dalok szólnak a hangszórókból. A polcsorok között rengeteg a karácsonyi dekor. Egyre több ember posztolgat ehhez kapcsolódó képeket, idézeteket a közösségi oldalakon. Akármerre járunk, mindenhol ez az őrület köszön vissza ránk. Érthető, hogy kiborulnak azok az emberek, akiknek ez túl hamar van. Évről évre egyre korábban kezdenek el ünnepi termékeket árusítani a boltok, egy békéscsabai üzlet már augusztusban kipakolta a karácsonyi holmikat.

Mit mond erről az egyház?

A karácsony egy egyházi ünnep: Jézus születésének napjára emlékezünk. Azonban az egyházban is hamarabb kezdődik a felkészülés. Az esemény előtt négy héttel, advent első vasárnapján elkezdődik a várakozás ideje. Viszont vallásos körökben ez nem a vásárlásról és nem is feltétlenül a fizikai dolgokról szól, sokkal inkább egy belső, csendesebb készületről. Ugyanakkor sokaknak szüksége van arra, hogy a látszata is meglegyen az ünnepi hangulatnak, mert úgy könnyebben átszellemülnek.

Már van, aki májusban elkezdi a hangolódást

Facebookon megtalálható egy csoport „Karácsonyi készülődés – Mindennap KARÁCSONY” néven. Ebben a csoportban többen megosztották, hogy már december első napjaiban felállítják a fát, amely egészen február végéig áll.

Sokan úgy fogalmaztak: