Karácsonyi dekorációk nyáron, ősz elején? Egyre korábban kezdődik az ünnepi őrület!
Sokakat megdöbbentett az a napokban felbukkanó hír, hogy a békéscsabai Kikben már augusztusban karácsonyi dekorációkat árultak. A korai ünnepi készülődés azonban nem újkeletű. A kérdés már csak az, vajon jó ötlet-e hetekkel, hónapokkal korábban karácsonyi lázban égni.
A karácsony még messze van, de az őrület minden évben egyre hamarabb köszönt be. Sokan keresik az okokat, hogy miért kell már hónapokkal előre karácsonyi lázban égő embereket kerülgetniük, míg mások már nyáron szeretnék feldíszíteni az otthonukat. Kiknek van igazuk?
Mi történik ebben az időszakban?
Ha belépünk egy nagyobb üzletbe Mindenszentek után, már ünnepi témájú dalok szólnak a hangszórókból. A polcsorok között rengeteg a karácsonyi dekor. Egyre több ember posztolgat ehhez kapcsolódó képeket, idézeteket a közösségi oldalakon. Akármerre járunk, mindenhol ez az őrület köszön vissza ránk. Érthető, hogy kiborulnak azok az emberek, akiknek ez túl hamar van. Évről évre egyre korábban kezdenek el ünnepi termékeket árusítani a boltok, egy békéscsabai üzlet már augusztusban kipakolta a karácsonyi holmikat.
Mit mond erről az egyház?
A karácsony egy egyházi ünnep: Jézus születésének napjára emlékezünk. Azonban az egyházban is hamarabb kezdődik a felkészülés. Az esemény előtt négy héttel, advent első vasárnapján elkezdődik a várakozás ideje. Viszont vallásos körökben ez nem a vásárlásról és nem is feltétlenül a fizikai dolgokról szól, sokkal inkább egy belső, csendesebb készületről. Ugyanakkor sokaknak szüksége van arra, hogy a látszata is meglegyen az ünnepi hangulatnak, mert úgy könnyebben átszellemülnek.
Már van, aki májusban elkezdi a hangolódást
Facebookon megtalálható egy csoport „Karácsonyi készülődés – Mindennap KARÁCSONY” néven. Ebben a csoportban többen megosztották, hogy már december első napjaiban felállítják a fát, amely egészen február végéig áll.
Sokan úgy fogalmaztak:
- ha már ennyit költenek a díszekre, szeretnék minél tovább élvezni a látványt, ezért állítják fel korábban a karácsonyfát. Ráadásul, sokan nem is maradnak otthon ebben az időszakban, hanem elutaznak a családtagokhoz, így még kevesebbet látják.
- Volt, aki azt írta, hogy náluk ez nagyon nagy eseménynek számít, befőtteket, lekvárt tesznek el rá, akár már fél évvel előtte is, de a dekorációkat is elkezdik otthon saját kezűleg készíteni hónapokkal előre. Egész évben gyűjtögetik a tárgyakat, amelyeket később fel tudnak használni.
Honnan erednek a hagyományok?
Nem feltétlen magyar ötlet, hogy már december elején feldíszítik a karácsonyfát, ugyanis a téli hangulatú amerikai filmek már októberben műsorra kerülnek. Azokban pedig már december elején feldíszítik az egész lakást és annak ékköveként a fenyőfát is felállítják. Ezáltal az emberekben kialakulhat az a kép, hogy lemaradnak, ha később kezdenek hozzá az előkészületekhez.
Kinek jó, ha minél előbb karácsonyi lázban égnek az emberek?
A válasz nagyon egyszerű: a gyártóknak. Fogyasztói társadalomban élünk, ahol a gyártóknak az a legelőnyösebb, ha folyamatosan vásárolunk. Tehát a boltok tudatosan kezdik mindig egyre korábban az ünnepi tárgyak értékesítését. Egyesekben felmerülhet a kérdés, hogy ez miért gond? A válasz az, hogy így egyre többet költekezünk és a bolygónknak sem tesz jót, ha a gyárak túl sokat termelnek.
Ha mégis kevesebbet vásárolnánk...
Természetes, hogy vannak olyan emberek, akiknek több időre van szükségük, hogy igazi ünnepi hangulatba kerüljenek. Viszont, ha mégsem szeretnétek annyit vásárolni, akkor minőségi dolgokat érdemes venni, esetleg magatok is készíthettek díszeket, így a gyártók nincsenek arra késztetve, hogy egyre több mindent dobjanak piacra. Megfogadhatjátok, hogy minden évben csak egy-két dolgot szereztek be, így jóval kisebb lehet az ökológiai lábnyomotok, mégis szereztek valami újat.
A karácsony nagyon szép ünnep, amely magában hordozza az elcsendesedést és a melegséget. A korai készülődéssel sokan csak szeretnék megnyújtani a téli hónapok varázsát.
