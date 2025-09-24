1 órája
A gyermekorvos elárulta, mi kell ahhoz, hogy távol tartsuk a betegségeket – van amire kevesen gondolnak
Megfázás, influenza, köhögés – az ősz a betegségek időszaka. Egy helyi gyermekorvos segítségével összegyűjtöttük, mi a legjobb immunerősítés gyerekeknek, hogyan erősíthetjük meg a kicsik szervezetét vitaminokkal, mozgással és szeretetteljes családi szokásokkal.
Az őszi hónapokban a szülők egyik legnagyobb félelme, hogy a gyermek az óvodai vagy iskolai közösségben hamar elkap valamilyen légúti fertőzést. A hűvösebb idő, a kevesebb napsütés és a zárt terekben való együttlét mind növeli a megfázások és influenzás megbetegedések esélyét. Sajnos az influenza tünetei 2025-ben sem kímélik a kicsiket. A házi gyermekorvos szerint a legjobb immunerősítés gyerekeknek egy teljes életmódbeli szemléletváltáson alapszik.
Immunerősítés gyerekeknek – a gyermekorvos tanácsai
- Megfelelő vitaminbevitel
Ősszel a D-vitamin pótlás szinte elengedhetetlen, hiszen a napsütéses órák száma jelentősen csökken. De fontos, hogy egyeztessünk a gyermekorvossal a dózist illetően. Emellett a C-vitamin friss gyümölcsökből – alma, körte, szilva, csipkebogyó tea – is pótolható, de étrend-kiegészítő formájában is adható. A cink és a szelén szintén kulcsfontosságú az immunvédelemben, természetes forrásaik a diófélék, magvak és a teljes kiőrlésű gabonák.
- Tápláló, szezonális étrend
Az ősz tele van immunerősítő alapanyagokkal – gondoljunk csak a sütőtökre, a szilvára, a káposztafélékre vagy a frissen szedett almára. Fontos, hogy a gyermekek étrendjében kevés legyen a cukor, viszont bővelkedjen zöldségekben és gyümölcsökben. A probiotikus ételek – joghurt, kefir, savanyú káposzta – segítenek a bélflóra egyensúlyának fenntartásában, ami szoros kapcsolatban áll az immunrendszer működésével. A szakember szerint szükség szerint ezt probiotikus készítményekkel is kiegészíthetjük.
- Pihenés és alvás
A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás nélkülözhetetlen a szervezet és az immunrendszer regenerálódásához. A gyermekorvos szerint óvodás korban a napi 10–12 óra pihenés ajánlott.
- Mozgás és friss levegő
A gyermekeknek naponta szükségük van szabadtéri mozgásra, még akkor is, ha hűvösebb az idő. A séta, a biciklizés vagy kerti játék fokozza a vérkeringést és segíti a stresszoldást is. A szakember szerint a szabadban töltött idő még ősszel is növeli a D-vitamin szintet.
- Higiénia és közösségi szokások
A rendszeres kézmosás (különösen közösségbe lépés előtt és után), a zsebkendő használat, és a helyes köhögési-tüsszentési szokások elsajátítása egyszerű, de hatékony védekezési módok.
- Védőoltások
A védőoltások nemcsak egyéni, hanem közösségi szinten is óvják a gyerekeket a súlyos betegségektől. Az immunrendszer így biztonságos módon tanul meg védekezni a súlyos betegségek ellen.
- Immunerősítő készítmények
A legfontosabb a természetes immunerősítők alkalmazása. A csipkebogyó tea, a homoktövis, a méz (1 éves kor felett!), a gyógynövényes szirupok – mind hasznosak nátha és torokfájás ellen, de az immunrendszer védelmében is. Ezek alkalmazása előtt viszont érdemes a gyermekorvossal egyeztetni, különösen allergiás hajlam esetén. Az étrend kiegészítők használatát is ajánlott megbeszélni a házi gyermekorvossal és egyéni szükségletek alapján adagolni. Krónikus betegséggel élő gyermekeknek szükségük lehet megelőző gyógyszerkészítményekre is. Ezekkel kapcsolatban is a gyermekorvosoknál lehet érdeklődni.
Lelki egészség és szülői példamutatás
A szeretetteljes, biztonságos közeg éppoly fontos, mint a vitaminok vagy a táplálkozás. A közös játék, a családi kirándulások vagy akár a nyugodt esti beszélgetés mind hozzájárulnak a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődéséhez.
A gyerekek utánozzák a szüleiket, ezért ha a család egészségtudatosan él, a gyermekek is könnyebben elsajátítják az immunerősítő szokásokat
– hangsúlyozza a szakember.
A gyermekorvos felhívja a figyelmet: az immunerősítés nem egyetlen csodaszerrel érhető el. Sokkal inkább egy életmódbeli szemléletváltásról van szó, amelynek része a vitaminpótlás, a szezonális táplálkozás, a pihenés, a mozgás, a lelki biztonság és a megelőző orvosi ellátás. Ezek együtt képesek megalapozni a gyermekek egészségét – nemcsak most, hanem a jövőre nézve is.
