szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

18°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészség

3 órája

A gyermekorvos elárulta, mi kell ahhoz, hogy távol tartsuk a betegségeket – van amire kevesen gondolnak

Címkék#gyerekorvos#immunerősítés#gyerek#étrend

Megfázás, influenza, köhögés – az ősz a betegségek időszaka. Egy helyi gyermekorvos segítségével összegyűjtöttük, mi a legjobb immunerősítés gyerekeknek, hogyan erősíthetjük meg a kicsik szervezetét vitaminokkal, mozgással és szeretetteljes családi szokásokkal.

Beol.hu

Az őszi hónapokban a szülők egyik legnagyobb félelme, hogy a gyermek az óvodai vagy iskolai közösségben hamar elkap valamilyen légúti fertőzést. A hűvösebb idő, a kevesebb napsütés és a zárt terekben való együttlét mind növeli a megfázások és influenzás megbetegedések esélyét. Sajnos az influenza tünetei 2025-ben sem kímélik a kicsiket. A házi gyermekorvos szerint a legjobb immunerősítés gyerekeknek egy teljes életmódbeli szemléletváltáson alapszik. 

Az immunerősítés gyerekeknek almával is megoldható
 Az immunerősítés gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt fontos ebben az időszakban. Fotó:  Illusztráció: Shutterstock

Immunerősítés gyerekeknek – a gyermekorvos tanácsai

Ősszel a D-vitamin pótlás szinte elengedhetetlen, hiszen a napsütéses órák száma jelentősen csökken. De fontos, hogy egyeztessünk a gyermekorvossal a dózist illetően. Emellett a C-vitamin friss gyümölcsökből – alma, körte, szilva, csipkebogyó tea – is pótolható, de étrend-kiegészítő formájában is adható. A cink és a szelén szintén kulcsfontosságú az immunvédelemben, természetes forrásaik a diófélék, magvak és a teljes kiőrlésű gabonák.  

  • Tápláló, szezonális étrend  

Az ősz tele van immunerősítő alapanyagokkal – gondoljunk csak a sütőtökre, a szilvára, a káposztafélékre vagy a frissen szedett almára. Fontos, hogy a gyermekek étrendjében kevés legyen a cukor, viszont bővelkedjen zöldségekben és gyümölcsökben. A probiotikus ételek – joghurt, kefir, savanyú káposzta – segítenek a bélflóra egyensúlyának fenntartásában, ami szoros kapcsolatban áll az immunrendszer működésével. A szakember szerint szükség szerint ezt probiotikus készítményekkel is kiegészíthetjük. 

  • Pihenés és alvás  

A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás nélkülözhetetlen a szervezet és az immunrendszer regenerálódásához. A gyermekorvos szerint óvodás korban a napi 10–12 óra pihenés ajánlott.   

  • Mozgás és friss levegő  

A gyermekeknek naponta szükségük van szabadtéri mozgásra, még akkor is, ha hűvösebb az idő. A séta, a biciklizés vagy kerti játék fokozza a vérkeringést és segíti a stresszoldást is. A szakember szerint a szabadban töltött idő még ősszel is növeli a D-vitamin szintet. 

  • Higiénia és közösségi szokások 

A rendszeres kézmosás (különösen közösségbe lépés előtt és után), a zsebkendő használat, és a helyes köhögési-tüsszentési szokások elsajátítása egyszerű, de hatékony védekezési módok.  

  • Védőoltások 

A védőoltások nemcsak egyéni, hanem közösségi szinten is óvják a gyerekeket a súlyos betegségektől. Az immunrendszer így biztonságos módon tanul meg védekezni a súlyos betegségek ellen.   

  • Immunerősítő készítmények 

A legfontosabb a természetes immunerősítők alkalmazása. A csipkebogyó tea, a homoktövis, a méz (1 éves kor felett!), a gyógynövényes szirupok – mind hasznosak nátha és torokfájás ellen, de az immunrendszer védelmében is. Ezek alkalmazása előtt viszont érdemes a gyermekorvossal egyeztetni, különösen allergiás hajlam esetén. Az étrend kiegészítők használatát is ajánlott megbeszélni a házi gyermekorvossal és egyéni szükségletek alapján adagolni. Krónikus betegséggel élő gyermekeknek szükségük lehet megelőző   gyógyszerkészítményekre is. Ezekkel kapcsolatban is a gyermekorvosoknál lehet érdeklődni.    


https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Lelki egészség és szülői példamutatás 

A szeretetteljes, biztonságos közeg éppoly fontos, mint a vitaminok vagy a táplálkozás. A közös játék, a családi kirándulások vagy akár a nyugodt esti beszélgetés mind hozzájárulnak a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődéséhez. 

A gyerekek utánozzák a szüleiket, ezért ha a család egészségtudatosan él, a gyermekek is könnyebben elsajátítják az immunerősítő szokásokat 

– hangsúlyozza a szakember. 

 A gyermekorvos felhívja a figyelmet: az immunerősítés nem egyetlen csodaszerrel érhető el. Sokkal inkább egy életmódbeli szemléletváltásról van szó, amelynek része a vitaminpótlás, a szezonális táplálkozás, a pihenés, a mozgás, a lelki biztonság és a megelőző orvosi ellátás. Ezek együtt képesek megalapozni a gyermekek egészségét – nemcsak most, hanem a jövőre nézve is. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu