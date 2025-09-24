A gyermekorvos elárulta, mi kell ahhoz, hogy távol tartsuk a betegségeket – van amire kevesen gondolnak

Az őszi hónapokban a szülők egyik legnagyobb félelme, hogy a gyermek az óvodai vagy iskolai közösségben hamar elkap valamilyen légúti fertőzést. A hűvösebb idő, a kevesebb napsütés és a zárt terekben való együttlét mind növeli a megfázások és influenzás megbetegedések esélyét. Sajnos az influenza tünetei 2025-ben sem kímélik a kicsiket. A házi gyermekorvos szerint a legjobb immunerősítés gyerekeknek egy teljes életmódbeli szemléletváltáson alapszik.

Az immunerősítés gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt fontos ebben az időszakban. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Immunerősítés gyerekeknek – a gyermekorvos tanácsai

Megfelelő vitaminbevitel

Ősszel a D-vitamin pótlás szinte elengedhetetlen, hiszen a napsütéses órák száma jelentősen csökken. De fontos, hogy egyeztessünk a gyermekorvossal a dózist illetően. Emellett a C-vitamin friss gyümölcsökből – alma, körte, szilva, csipkebogyó tea – is pótolható, de étrend-kiegészítő formájában is adható. A cink és a szelén szintén kulcsfontosságú az immunvédelemben, természetes forrásaik a diófélék, magvak és a teljes kiőrlésű gabonák.

Tápláló, szezonális étrend

Az ősz tele van immunerősítő alapanyagokkal – gondoljunk csak a sütőtökre, a szilvára, a káposztafélékre vagy a frissen szedett almára. Fontos, hogy a gyermekek étrendjében kevés legyen a cukor, viszont bővelkedjen zöldségekben és gyümölcsökben. A probiotikus ételek – joghurt, kefir, savanyú káposzta – segítenek a bélflóra egyensúlyának fenntartásában, ami szoros kapcsolatban áll az immunrendszer működésével. A szakember szerint szükség szerint ezt probiotikus készítményekkel is kiegészíthetjük.

Pihenés és alvás

A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás nélkülözhetetlen a szervezet és az immunrendszer regenerálódásához. A gyermekorvos szerint óvodás korban a napi 10–12 óra pihenés ajánlott.

Mozgás és friss levegő

A gyermekeknek naponta szükségük van szabadtéri mozgásra, még akkor is, ha hűvösebb az idő. A séta, a biciklizés vagy kerti játék fokozza a vérkeringést és segíti a stresszoldást is. A szakember szerint a szabadban töltött idő még ősszel is növeli a D-vitamin szintet.

Higiénia és közösségi szokások

A rendszeres kézmosás (különösen közösségbe lépés előtt és után), a zsebkendő használat, és a helyes köhögési-tüsszentési szokások elsajátítása egyszerű, de hatékony védekezési módok.

Védőoltások

A védőoltások nemcsak egyéni, hanem közösségi szinten is óvják a gyerekeket a súlyos betegségektől. Az immunrendszer így biztonságos módon tanul meg védekezni a súlyos betegségek ellen.

Immunerősítő készítmények

A legfontosabb a természetes immunerősítők alkalmazása. A csipkebogyó tea, a homoktövis, a méz (1 éves kor felett!), a gyógynövényes szirupok – mind hasznosak nátha és torokfájás ellen, de az immunrendszer védelmében is. Ezek alkalmazása előtt viszont érdemes a gyermekorvossal egyeztetni, különösen allergiás hajlam esetén. Az étrend kiegészítők használatát is ajánlott megbeszélni a házi gyermekorvossal és egyéni szükségletek alapján adagolni. Krónikus betegséggel élő gyermekeknek szükségük lehet megelőző gyógyszerkészítményekre is. Ezekkel kapcsolatban is a gyermekorvosoknál lehet érdeklődni.



Lelki egészség és szülői példamutatás

A szeretetteljes, biztonságos közeg éppoly fontos, mint a vitaminok vagy a táplálkozás. A közös játék, a családi kirándulások vagy akár a nyugodt esti beszélgetés mind hozzájárulnak a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődéséhez.

A gyerekek utánozzák a szüleiket, ezért ha a család egészségtudatosan él, a gyermekek is könnyebben elsajátítják az immunerősítő szokásokat

– hangsúlyozza a szakember.