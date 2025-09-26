szeptember 26., péntek

Nézd meg alaposan

19 perce

Csak a magas IQ-val rendelkezők látják a lényeget ezen a képen

Címkék#feladvány#optikai illúzió#IQ-teszt#teszt

Sokan szeretik az olyan rejtvényeket, amelyek próbára teszik a szemüket és az agyukat. A mostani feladványunkat, amely egy optikai illúzió, állítólag csak azok tudják rövid időn belül megoldani, akiknek az átlagosnál magasabb az IQ-ja.

Bátori Attila

A kép első pillantásra csupán sötét és világos cikkcakk-vonalak halmaza, ám a vonalak mögött valami egészen más rejlik. Nézd meg alaposan, de sokat ne várj a megoldással. Te átlátod ezt az optikai illúziót? Ha igen, akkor van egy jó hírünk.

Az optikai illúzió gyors megfejtése magas IQ-ról árulkodhat
Ennek az optikai illúziónak a megfejtése a magas IQ jele lehet. Te mit látsz a képen? Forrás: Ilja Klemencov

A kutatók szerint egy ilyen teszt remekül mutatja, ki mennyire tudja kiszűrni a felesleges részleteket, és mennyire képes a lényegre koncentrálni. A feladvány lényege, hogy 15 másodpercen belül felfedezze, milyen alak bújik meg a vonalak között. Ha ez sikerül, az a szakértők szerint azt jelzi, hogy az illető átlag feletti megfigyelőképességgel és gyors reakcióval rendelkezik, ami a magas IQ-val rendelkező emberek sajátossága.

Hogyan érdemes próbálkozni ?

Nem mindenki látja meg azonnal a rejtett alakot, de érdemes többféleképpen vizsgálni a képet. Segíthet, ha kissé hunyorítunk, elfordítjuk a telefont vagy a monitort, esetleg távolabbról nézünk rá. Sokan azt tapasztalják, hogy egy pillanatnyi fókuszváltás után ugrik elő a minta.

Ha azonban elsőre nem sikerül, nem kell csalódni. Az optikai illúziók lényege éppen az, hogy becsapják a szemet, így teljesen természetes, ha valakinek több időre van szüksége a megfejtéshez.

Mi az optikai illúzió megoldása?

A vonalak között valójában egy panda alakja rajzolódik ki. Ez az állat nem véletlenül került a feladványba, hiszen jól felismerhető, mégis ügyesen rejtőzik a mintázatban. Akinek sikerült 15 másodpercen belül kiszúrnia, az bizonyára büszke lehet magára: a kutatók szerint ez az átlagosnál jobb megfigyelőképesség jele.

A magas IQ-val rendelkezők gyorsan kiszúrhatják optika illúzió lényegét
Íme az IQ-tesztnek is felfogható optikai illúzió megoldása. Forrás: Ilja Klemencov

Az optikai illúziók nem csak szórakoztatóak, de segítenek abban is, hogy edzésben tartsuk a szemünket és az agyunkat.

@jacksonaces #illusion #opticalillusion #foryoupage ♬ original sound - JACKSON ACES MAGIC🎩

 

