Csak a magas IQ-val rendelkezők látják a lényeget ezen a képen

A kép első pillantásra csupán sötét és világos cikkcakk-vonalak halmaza, ám a vonalak mögött valami egészen más rejlik. Nézd meg alaposan, de sokat ne várj a megoldással. Te átlátod ezt az optikai illúziót? Ha igen, akkor van egy jó hírünk.

Ennek az optikai illúziónak a megfejtése a magas IQ jele lehet. Te mit látsz a képen? Forrás: Ilja Klemencov

A kutatók szerint egy ilyen teszt remekül mutatja, ki mennyire tudja kiszűrni a felesleges részleteket, és mennyire képes a lényegre koncentrálni. A feladvány lényege, hogy 15 másodpercen belül felfedezze, milyen alak bújik meg a vonalak között. Ha ez sikerül, az a szakértők szerint azt jelzi, hogy az illető átlag feletti megfigyelőképességgel és gyors reakcióval rendelkezik, ami a magas IQ-val rendelkező emberek sajátossága.

Hogyan érdemes próbálkozni ?

Nem mindenki látja meg azonnal a rejtett alakot, de érdemes többféleképpen vizsgálni a képet. Segíthet, ha kissé hunyorítunk, elfordítjuk a telefont vagy a monitort, esetleg távolabbról nézünk rá. Sokan azt tapasztalják, hogy egy pillanatnyi fókuszváltás után ugrik elő a minta.

Ha azonban elsőre nem sikerül, nem kell csalódni. Az optikai illúziók lényege éppen az, hogy becsapják a szemet, így teljesen természetes, ha valakinek több időre van szüksége a megfejtéshez.

Mi az optikai illúzió megoldása?

A vonalak között valójában egy panda alakja rajzolódik ki. Ez az állat nem véletlenül került a feladványba, hiszen jól felismerhető, mégis ügyesen rejtőzik a mintázatban. Akinek sikerült 15 másodpercen belül kiszúrnia, az bizonyára büszke lehet magára: a kutatók szerint ez az átlagosnál jobb megfigyelőképesség jele.

Íme az IQ-tesztnek is felfogható optikai illúzió megoldása. Forrás: Ilja Klemencov

Az optikai illúziók nem csak szórakoztatóak, de segítenek abban is, hogy edzésben tartsuk a szemünket és az agyunkat.