Azért fizetnek, hogy néhány óra után sose lássák a másikat

Van, aki autószerelőhöz, más repülőtérre vagy épp esküvőre vitt magával „bérelt társat”. Békésben már olyan is történt, hogy valaki féltékennyé akarta tenni a férjét egy kölcsönzött férfival.

Beol.hu

A két szokatlan szolgáltatás egymás tükörképei. Egyiknél a nők keresnek férfit, a másiknál a férfiak nőt. Az adatlap a regisztráció után is rejtve marad, egészen addig, amíg nem kezdeményeznek kapcsolatfelvételt, amíg nem szeretnének maguknak kísérőt – mondta a férfikölcsönzővel, partnernőkölcsönzővel kapcsolatban Karácsony Csilla.

Itt a férfikölcsönző-szolgáltatás!
Mindjárt kezdődik a program, de nincs kivel menni? A férfikölcsönző és a partnernőkölcsönző erre is megoldást kínál. Illusztráció: Shutterstock

Van az a helyzet, amikor meg kellene jelenni valakivel

Csilla az informatikai területen dolgozik, és azon ötletelt, hogy mi az a szolgáltatás, ami eddig nem volt elérhető Magyarországon. A tapasztalata szerint a mai világ nem arról szól, mint régen, hogy az emberek összeházasodtak, és leélték egymás mellett az életüket, bármilyen is volt a kapcsolatuk. Úgy véli, most a másik véglet, az örök szingliség időszaka jött el, amit megszakítanak időről időre hosszabb-rövidebb kapcsolatokkal. És vannak olyan helyzetek, mind a nők, mind a férfiak esetében, amikor meg kellene jelenni valakivel, de pont nincs kivel.

Esküvőre kérték a férfikölcsönző szolgáltatását

Vannak olyan programok, amikor szóba jöhet egy barátnő is adott esetben, de például egy esküvőnél, egy lakodalomnál jó, ha van egy férfi, különben a nők sokkal feszélyezettebbek – mondta. Volt is ilyen: egy 50-es éveiben járó férfit például két nő is elvitt egy-egy esküvőre, és a visszajelzéseik alapján a férfi tökéletes partner volt, mindenkivel megtalálta a közös hangot. 

A szolgáltatás nem ingyenes, de akár lehet az is

A férfikölcsönző áraival kapcsolatban megosztotta: megbeszélés kérdése. Az óradíj jellemzően 3 ezer forintnál indul, de van, aki ennek többszörösét is elkéri, mert például limuzinnal közlekedik, vagy azért, mert több diplomával rendelkezik és több nyelvet beszél. Ugyanakkor előfordult olyan a visszajelzés alapján, hogy a férfi nem kért semmit sem a nőtől, mert annyira szerethető volt a közös program.

Autószerelő-műhely, repülőtér, idegen város is szolgált terepként

Az időtartam is széles skálán mozog. 

  • Volt olyan nő, aki két órára kért maga mellé egy férfit, mert autószerelőhöz vitte a járgányát, és úgy érezte, hogy ott mindig átverik, ezért szüksége volt egy olyan társra, aki mellett ilyen szempontból biztonságban érzi magát. 
  • Egy másik nőnek órákon át kellett volna várakoznia a repülőtéren, szerette volna valahogy és valakivel elütni az időt. 
  • Megint más pedig egy számára ismeretlen városba utazott, és azért vette igénybe a férfikölcsönző szolgáltatását, hogy ne érezze magát olyan elveszettnek az idegen terepen.

Férfit bérelt, hogy féltékennyé tegye a férjét

– Ha társaságba mennek, nem hiszem, hogy túl nagyot lódítanak arról, hogy honnan ismerik egymást – folytatta. Úgy véli, hogy megfelelő kibújó lehet a kérdések elől az a válasz, hogy most ismerkednek, vagy az, hogy egy kedves kollégáról van szó. Volt, hogy be is jött ez. Egy nő, aki a férjével egy se veled, se nélküled kapcsolatban élt, szerette volna férjét féltékennyé tenni, felébreszteni benne a kisördögöt. Ezért bérelt két alkalomra egy férfit, akire a munkatársaként hivatkozott, és aki elvitte a nőt egyszer kávézni, egyszer pedig vacsorázni.

Nem társkereső, és szigorúan szexmentes

Ez nem társkereső oldal, és szigorúan szexmentes – hangsúlyozta Karácsony Csilla. Kimondottan kíséretről van szó, ha van egy program, de nincs kivel elmenni, azon megjelenni. Viccesen megjegyezte: itt nem azért fizet egyik fél a másiknak, hogy vele legyen hosszú távon, hanem azért, hogy ne legyen vele a későbbiekben, csak abban a pár órában. Persze így is volt, ami máshogy sült el: egy 70 év feletti nő 3 hónap után lemondta a férfikölcsönző-szolgáltatást, mert itt megismerkedett egy férfival, akivel aztán össze is jött.

A találkozás előtt megbeszélhetik a fontos kérdéseket

A férikölcsönző és a partnerkölcsönző rendszerébe mondhatni garanciákat is beépítettek. A program előtt, amire az egyik fél kísérőt kért, a férfiak és a nők felveszik egymással a kapcsolatot, beszélhetnek egymással telefonon vagy akár videochaten keresztül is. Sőt olyan is előfordult, hogy egy komolyabb esemény előtt annak érdekében, hogy a fedősztori rendben legyen, elmentek együtt kávézni, és akkor megbeszélték a részleteket. 

 

 

 

