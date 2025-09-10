Pénteken különleges élményben lesz részünk: ritka és lenyűgöző látvány vár ránk

Azt már sokan tudjuk, hogy augusztusban érdemes várni és nézni a hullócsillagokat, de idén szeptember is tartogat meglepetéseket. Például múlt vasárnap teljes holdfogyatkozás volt, pénteken pedig újabb csodás égi jelenséget láthatnak az érdeklődők.

Pénteken ismét érdemes lesz felnézni az égre, csodás égi jelenséget figyelhetünk meg

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Az égitest különlegességei

Vasárnap Nagyszénáson a Csillagda rendkívüli nyitvatartással várta az érdeklődőket, ugyanis teljes holdfogyatkozás volt látható. Ezt a jelenséget a köznyelvben sokan hívják vérholdnak, mivel a teljes holdfogyatkozásban van egy pont, amikor a Hold vöröses, barnás fényben tündököl. Pénteken újabb különlegesség vár ránk az égbolton.

Mit láthatunk, ha felnézünk az égre?

Az esemény napján 22 órától egészen hajnali 1 óráig lesz követhető az égi jelenség. A Hold áthalad a Fiastyúkon, ami lenyűgöző látványban részesíti az érdeklődőket. A Fiastyúk a Bika csillagképnek legismertebb halmaza. Több száz csillagból áll, de az elnevezését a hét legfényesebb csillagnak köszönheti. Az égitest fokozatosan közelít a csillaghalmazhoz: eleinte közvetlenül egymás mellett láthatók a távcsőben, majd a Hold a Fiastyúk közepén tűnik fel. A látvány garantáltan felejthetetlen lesz. Az esemény végére a csillagok újra teljes fényükben láthatóvá válnak, és a csillaghalmaz ismét teljes pompájában tárul elénk.

Hogyan lesz követhető a különleges égi jelenség?

Fődi Andrásné, a Mira Csillagászati Egyesület elnöke megkeresésünkre elárulta, a nagyszénási Csillagda az esemény napján nem lesz nyitva, azonban szabad szemmel is jól látható lesz az együttállás. Ha keresünk egy fényszennyezéstől kevésbé terhelt helyet, akkor csodaszép élményben lesz részünk. De ha a csillagtakarásra vagyunk konkrétan kíváncsiak, akkor érdemes egy kisebb távcsövet használni, amelyben jól kirajzolódnak a mozgások. A Csillagda pedig szeptember 27-én, A kutatók éjszakája alkalmából várja újra az érdeklődőket.

Ezek az események nemcsak a természet csodáiban való gyönyörködésre adnak lehetőséget, hanem arra is, hogy tanuljunk a csillagászatról.