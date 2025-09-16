Fogd ki a pillanatot és nyerj!

Kezdődik a nagy horgászverseny! Fogd ki a legjobb pillanatot, örökítsd meg, és indulj a díjakért – hiszen most nemcsak a hal, hanem a fotó is aranyat ér! Nézzük, ki lesz az év horgásza.

Küld be a fotót és legyél te az év horgásza! Forrás: shutterstock

Horogra akad a dicsőség – indul az év horgásza verseny!

Elindult a horgászok versenye, ahol ennek a csodálatos természetközeli sportnak, hobbinak, vagy egyszerűen csak kikapcsolódásnak a szerelmesei mérkőzhetnek meg egymással a dicsőségért és a nyereményekért. Az országos fotópályázat négyféle kategóriában hirdet versenyt. De vajon kik lesznek az idei szezon legszerencsésebb horgászai, akik magukénak tudhatják majd a legértékesebb fogásokat?

A nagy fogásokról készült fotókkal szeptember 15-től lehet nevezni az evhorgasza.hu oldalon, négyféle kategóriában. Felnőtt, ifjúsági, gyermek és hölgyhorgászok küldhetik be fotóikat. Egy játékos akár több kategóriában is indulhat és több fogást is nevezhet, de maximum öt fotóval vehet részt a játékban.

A nevezési szakasz október 5-én zárul, ezután indul a verseny szavazási szakasza október 9-én, amely aztán október 23-ig tart. A sorsolás október 24-én lesz, a díjátadóra november 9-én, a PontyShow-n kerül sor.

Nevezzen Ön is az evhorgasza.hu oldalon, vagy buzdítsa részvételre azt az ismerősét, aki szenvedélyes horgász. A horgászszerencse szeszélyes dolog, de most itt az alkalom, hogy a nyeremények is horogra akadjanak.