A strandkorlátkék Lada után ma is megfordulnak, de más ritka csodát is rejteget garázsában a tanácsnok – galériával, videóval

Az ismert dal szerint Trabanton szállni élvezet. No de mi lenne a helyzet egy 1300-as Lada vagy egy Volga esetében? Ádám Pál veterán autókat gyűjt, és szerinte a szocializmus idején a KGST-országokban gyártott járgányokban máig lehet érezni azt a bizonyos, felejthetetlen illatot.

Veterán autókat gyűjt Ádám Pál békéscsabai tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő. Az 1300-as Lada színével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az bizony strandkorlátkék. Fotó: Bencsik Ádám

A békéscsabai városi tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő főszervezésében nemrég tartottak Jaminálist, ekkor mutatta be két különleges járgányát, amelyek olyanok, mintha most jöttek volna ki a gyárból. Íme

az 1980-as Lada 1300 S

és az 1978-as Volga,

valamint az autógyűjtő Ádám Pál története.

Ádám Pál számára a veterán autók felidézik a komfort nélküli világot

– Megbízhatóak, de mégis elfog az a különleges érzés, az izgalom, amikor beülsz, hogy vajon el tudsz-e vele menni vagy sem – mesélte mosolyogva az autógyűjtő. Számára a veterán autók felidézik a komfort nélküli világot, amikor például nem volt klíma a kocsiban, volt viszont például pillangóablak, ami olyan huzatot teremtett, hogy a kánikulát is ki lehetett bírni egy izzadtságcsepp nélkül.

Ezekkel a járgányokkal senki sem szeretne gyorsan menni

Beszélt a szabadságérzésről, illetve arról, hogy a veterán autókkal senki sem szeretne gyorsan menni. Itt nem az a lényeg, hogy az ember eljusson egyik helyről a másikra, hanem az, hogy élvezze az út minden pillanatát. Az ember a volán mögött mosolyog, és mosolyog rá a többi közlekedő. Egy laza kocsikázás, egy kis bütykölés, amire mindig szükség van, felér egy feltöltődéssel. De szerinte az is elég sokszor, hogy csak nézi az ember ezeket a vén masinákat.

A Lada 1300 S nem akármilyen kék: strandkorlátkék

– Ez strandkorlátkék – oszlatott el minden tévhitet az 1300-as Lada színével kapcsolatban. Elmondta, hogy mindössze 67 ezer kilométert futott, és annyira eredeti és ragyogóan megőrzött minden része, hogy akár az old timer vizsgán is átmenne, OT-s rendszámot is kaphatna az 1980-as, tehát immár 45 éves Lada 1300 S, ahol az S a sportkivitelt jelenti.

Családi veszekedés lett abból, hogy megsérült a szeretett kocsi

– Egy közelben lakó idős férfitól vettem meg, aki nagyon vigyázott rá. Egyszer viszont véletlenül rosszul tette be a permetezőt a csomagtartóba, és amikor a csomagtartót lecsukta, rácsukta, így keletkezett egy horpadás. A feleségével ezen, hogy megsérült a szeretett autó, annyira összevesztek, hogy egy évig elő sem vették a garázsból – mesélte Ádám Pál.