A strandkorlátkék Lada után ma is megfordulnak, de más ritka csodát is rejteget garázsában a tanácsnok – galériával, videóval
Megbízhatóak, mégis izgul az ember, hogy hogy el tud-e vele menni vagy sem, és ez az egészben a különleges. Ezt mondta Ádám Pál békéscsabai városi tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő, aki veterán autókat gyűjt. Több történetet is megosztott, mesélt arról is, hogy honnan került hozzá a strandkorlátkék, 1300-as Lada, valamint a mustársárga Volga meg a Skif sátras utánfutó.
Az ismert dal szerint Trabanton szállni élvezet. No de mi lenne a helyzet egy 1300-as Lada vagy egy Volga esetében? Ádám Pál veterán autókat gyűjt, és szerinte a szocializmus idején a KGST-országokban gyártott járgányokban máig lehet érezni azt a bizonyos, felejthetetlen illatot.
A békéscsabai városi tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő főszervezésében nemrég tartottak Jaminálist, ekkor mutatta be két különleges járgányát, amelyek olyanok, mintha most jöttek volna ki a gyárból. Íme
- az 1980-as Lada 1300 S
- és az 1978-as Volga,
valamint az autógyűjtő Ádám Pál története.
Ádám Pál számára a veterán autók felidézik a komfort nélküli világot
– Megbízhatóak, de mégis elfog az a különleges érzés, az izgalom, amikor beülsz, hogy vajon el tudsz-e vele menni vagy sem – mesélte mosolyogva az autógyűjtő. Számára a veterán autók felidézik a komfort nélküli világot, amikor például nem volt klíma a kocsiban, volt viszont például pillangóablak, ami olyan huzatot teremtett, hogy a kánikulát is ki lehetett bírni egy izzadtságcsepp nélkül.
Ezekkel a járgányokkal senki sem szeretne gyorsan menni
Beszélt a szabadságérzésről, illetve arról, hogy a veterán autókkal senki sem szeretne gyorsan menni. Itt nem az a lényeg, hogy az ember eljusson egyik helyről a másikra, hanem az, hogy élvezze az út minden pillanatát. Az ember a volán mögött mosolyog, és mosolyog rá a többi közlekedő. Egy laza kocsikázás, egy kis bütykölés, amire mindig szükség van, felér egy feltöltődéssel. De szerinte az is elég sokszor, hogy csak nézi az ember ezeket a vén masinákat.
A Lada 1300 S nem akármilyen kék: strandkorlátkék
– Ez strandkorlátkék – oszlatott el minden tévhitet az 1300-as Lada színével kapcsolatban. Elmondta, hogy mindössze 67 ezer kilométert futott, és annyira eredeti és ragyogóan megőrzött minden része, hogy akár az old timer vizsgán is átmenne, OT-s rendszámot is kaphatna az 1980-as, tehát immár 45 éves Lada 1300 S, ahol az S a sportkivitelt jelenti.
Családi veszekedés lett abból, hogy megsérült a szeretett kocsi
– Egy közelben lakó idős férfitól vettem meg, aki nagyon vigyázott rá. Egyszer viszont véletlenül rosszul tette be a permetezőt a csomagtartóba, és amikor a csomagtartót lecsukta, rácsukta, így keletkezett egy horpadás. A feleségével ezen, hogy megsérült a szeretett autó, annyira összevesztek, hogy egy évig elő sem vették a garázsból – mesélte Ádám Pál.
Nem tudni, hogy mennyi a végsebessége, de nem is lényeg
Hozzátette, hogy ezt a hibát végül ki lehetett javítani, illetve az autó kapott egy polírozást, ezért ragyog most csodálatosan. Nagy büszkeséggel közlekedik vele, azonban csak akkor, ha megfelelőek az időjárási körülmények, valamint csak a városon belül, ezért nem tudta megmondani, hogy igazából hány kilométer/óra lenne a végsebessége.
Mustársárga lett a szovjet Volga, így hajaz az amerikai verdákra
– Ez pedig mustársárga – mutatott az 1978-ban gyártott, 2400 köbcentiméteres óriásra. Az információi szerint a Volga a mórahalmi téesz-elnöké volt, ő a második tulajdonosa, ahogy egyébként az 1300-as Lada esetében is. Eredetileg barna volt, kapott viszont egy teljes festést és egy szerinte sokkal vidámabb színt. Bár szovjet járgányról van szó, szerinte így, mustársárgaként hajaz a nagy amerikai autókra, és meg is érdemli, hogy kitűnhessen a tömegből.
Strandkorlátkék 1300-as Lada és a mustársárga VolgaFotók: Bencsik Ádám
A Skif sátras utánfutó jó szolgálatot tesz kempingezéskor
– A család nagy kedvence. Főleg a rugós ülései miatt, amelyeken a gyerekek úgy ugrálnak, mintha trambulinban lennének – mondta mosolyogva. Szerinte a Volga esetében különleges a kiálló kilincses kivitel, hiszen az jobban tükrözi az adott korszakot, illetve az, hogy a kabinban is lehet érezni a benzinszagot, ami szintén a régi korokat idézi számára. Ugyancsak egyedi, hogy kapcsolt a Volgához egy Skif sátras utánfutót, amely kiránduláskor, kempingezéskor kiváló szolgálatot tesz, természetesen ezt is kipróbálták.