Ráégett? Nem gáz! Így varázsold újjá a vasalódat pillanatok alatt

Nincs is bosszantóbb, mint amikor vasalás közben valami ráragad vagy ráég a vasalóra, és onnantól kezdve csak tapad. Ha te is jártál már így, és nem tudtad, hogyan szabadulj meg tőle, jó hírünk van: összegyűjtöttünk néhány egyszerű, otthon is bevethető trükköt, amikkel pillanatok alatt megtisztíthatod a vasalótalpat – így újra élmény lesz a frissen vasalt ruhák illata és simasága!

Megégetted a vasalót? Így tisztíthatod meg könnyedén! Forrás: shutterstock

Ráégett valami a vasalódra? Így szabadulj meg tőle pár perc alatt!

Előfordult már veled, hogy vasalás közben furán tapadt a vasaló, vagy nyomot hagyott a ruhán? Ha igen, valószínűleg ragacsos anyag rakódott a vasaló talpára. Szerencsére nem kell megijedni – pár otthoni trükkel simán meg lehet szabadulni tőle, ráadásul gyorsan és fillérekből! Továbbá megmutatjuk azt is, hogy mi az, amit semmiképp se csinálj ilyenkor.

Miért lesz egyáltalán ragacsos?

A válasz egyszerű: a műszálas ruhák, nyomott minták vagy a nem megfelelő hőfok hamar megolvaszthatják az anyagot, ami rátapad a vasaló talpára. Egy idő után ez a réteg szépen odakozmál, és nemcsak nehezebben csúszik a vasaló, de akár nyomot is hagyhat a ruhákon - olvasható a mindmegette.hu oldalon.

Mit ne csinálj semmiképp?

Bármennyire is csábító, ne kapargasd késsel vagy bármilyen éles eszközzel a lerakódást! Tönkreteszi a vasalót, és végleg megkarcolja a felületet.

Próbáld ki inkább ezeket a kíméletes, de hatékony módszereket

Ha kihűlt a vasaló...

Szappanos dörzsszivacs

Egy fémszálas, de nem karcoló szivacsot szappanozz be, és dörzsöld át vele a hideg vasalótalpat. A szennyeződések szépen lejönnek, a talp pedig újra sima lesz.

Olívaolaj + só

Kenj egy kevés olajat a kihűlt talpra, szórj rá sót, majd egy puha ronggyal dörzsöld át. Végül töröld szárazra, és vasalj át vele egy régi lepedőt, hogy eltűnjön minden maradvány.

Ha még meleg a vasaló...

Sima só

Szórj sót egy enyhén nedves vattára vagy rongyra, és finoman dörzsöld át vele a meleg talpat. Jó kis súrolószer, karcolás nélkül!

Só + ecet kombó

Keverd össze egy kis lábosban a sót és ecetet (kb. fele-fele arányban), melegítsd langyosra, majd kend rá a talpra, és dörzsöld át szivaccsal. Ez már a makacsabb szennyeződésekkel is elbánik.

Extra makacs kosz? Áztasd be!

Ha semmi nem segít, jöhet az ecetes áztatás

Tölts egy tálcára annyi 20%-os ecetet, hogy ellepje a vasaló talpát. Helyezz a tálcára egy vékony textilt (pl. egy régi zsebkendőt), és állítsd rá a langyos, kihúzott vasalót. Hagyd ázni 1-2 óráig, majd csak töröld le – a kosz magától leválik.