Trükkök

1 órája

Ráégett? Nem gáz! Így varázsold újjá a vasalódat pillanatok alatt

Címkék#trükk#talpa#vatta#só#vasaló#ecet

Ráégett valami a vasaló talpára? Ne idegeskedj, inkább csinálj belőle gyors otthoni spa-napot! Mutatjuk a legjobb trükköket, amikkel újra csúszni fog a vasaló – ráadásul fillérekből és percek alatt!

Tóth Nikolett

Nincs is bosszantóbb, mint amikor vasalás közben valami ráragad vagy ráég a vasalóra, és onnantól kezdve csak tapad. Ha te is jártál már így, és nem tudtad, hogyan szabadulj meg tőle, jó hírünk van: összegyűjtöttünk néhány egyszerű, otthon is bevethető trükköt, amikkel pillanatok alatt megtisztíthatod a vasalótalpat – így újra élmény lesz a frissen vasalt ruhák illata és simasága!

Ráégett valami a vasalódra?
Megégetted a vasalót? Így tisztíthatod meg könnyedén! Forrás: shutterstock

Ráégett valami a vasalódra? Így szabadulj meg tőle pár perc alatt!

Előfordult már veled, hogy vasalás közben furán tapadt a vasaló, vagy nyomot hagyott a ruhán? Ha igen, valószínűleg ragacsos anyag rakódott a vasaló talpára. Szerencsére nem kell megijedni – pár otthoni trükkel simán meg lehet szabadulni tőle, ráadásul gyorsan és fillérekből! Továbbá megmutatjuk azt is, hogy mi az, amit semmiképp se csinálj ilyenkor.

Miért lesz egyáltalán ragacsos?

A válasz egyszerű: a műszálas ruhák, nyomott minták vagy a nem megfelelő hőfok hamar megolvaszthatják az anyagot, ami rátapad a vasaló talpára. Egy idő után ez a réteg szépen odakozmál, és nemcsak nehezebben csúszik a vasaló, de akár nyomot is hagyhat a ruhákon - olvasható a mindmegette.hu oldalon.

Mit ne csinálj semmiképp?

Bármennyire is csábító, ne kapargasd késsel vagy bármilyen éles eszközzel a lerakódást! Tönkreteszi a vasalót, és végleg megkarcolja a felületet. 

Próbáld ki inkább ezeket a kíméletes, de hatékony módszereket

Ha kihűlt a vasaló...

  • Szappanos dörzsszivacs
    Egy fémszálas, de nem karcoló szivacsot szappanozz be, és dörzsöld át vele a hideg vasalótalpat. A szennyeződések szépen lejönnek, a talp pedig újra sima lesz.
  • Olívaolaj + só
    Kenj egy kevés olajat a kihűlt talpra, szórj rá sót, majd egy puha ronggyal dörzsöld át. Végül töröld szárazra, és vasalj át vele egy régi lepedőt, hogy eltűnjön minden maradvány.

Ha még meleg a vasaló...

  • Sima só
    Szórj sót egy enyhén nedves vattára vagy rongyra, és finoman dörzsöld át vele a meleg talpat. Jó kis súrolószer, karcolás nélkül!
  • Só + ecet kombó
    Keverd össze egy kis lábosban a sót és ecetet (kb. fele-fele arányban), melegítsd langyosra, majd kend rá a talpra, és dörzsöld át szivaccsal. Ez már a makacsabb szennyeződésekkel is elbánik.

Extra makacs kosz? Áztasd be!

Ha semmi nem segít, jöhet az ecetes áztatás
Tölts egy tálcára annyi 20%-os ecetet, hogy ellepje a vasaló talpát. Helyezz a tálcára egy vékony textilt (pl. egy régi zsebkendőt), és állítsd rá a langyos, kihúzott vasalót. Hagyd ázni 1-2 óráig, majd csak töröld le – a kosz magától leválik.

Konyhai trükkök, amik beválnak

  • Hagyma
    Vágj félbe egy nagyobb fej hagymát, melegítsd langyosra a vasalót, majd húzd ki a konnektorból, és dörzsöld át a talpat a hagymával. Hagyd hatni pár percig, majd töröld le. Természetes, olcsó és hatékony!
  • Szódabikarbóna paszta
    Keverj 2 teáskanál szódabikarbónát egy kis vízzel sűrű pasztává. Kend fel a kihűlt talpra, dörzsöld át, majd nedves szivaccsal töröld le.
  • Só + sütőpapír
    Szórj egy réteg sót sütőpapírra, kapcsold be a vasalót közepes hőfokra, és vasald át a sós felületet. A dörzsölés hatására a szennyeződés fellazul, a vasaló pedig újra siklani fog.
  • Alufólia
    Gyűrj gombóccá egy darab alufóliát, és óvatosan dörzsöld át vele a meleg, de nem túl forró vasalót. Szuper trükk, ha műszál égett rá!

+1 tipp: így előzheted meg a bajt
Kicsit szokatlanul hangzik, de a fehér gyertyaviasz igazi csodaszer lehet! Olvaszd meg, márts bele egy gyapjúrongyot, és dörzsöld át vele a langyos vasalót. Nemcsak tisztít, de védőréteget is képez a talpon, így kevésbé fog rátapadni a szennyeződés.

Fontos: Tisztítás után mindig vasalj át egy régi ruhadarabot, hogy eltűnjön minden maradvány, mielőtt kedvenc blúzodat alátennéd!

Ne hagyd, hogy egy kis kosz megkeserítse a vasalást – inkább csinálj belőle gyors hétköznapi "spa-napot" a vasalódnak! 

 

 

