Vírus

1 órája

A betegség egzotikus, de a helyszín ismerős: Európában is terjed a kórokozó

Egyre több népszerű nyaralóhelyen bukkan fel már Európában is egy kellemetlen és fájdalmas betegség. A trópusi vírus szúnyogcsípéssel terjed, és hosszan elhúzódó tüneteket is okozhat – különösen a veszélyeztetett csoportoknál.

Beol.hu

Aggodalomra ad okot egy trópusi eredetű kórokozó, a chikungunya-vírus gyors terjedése, amely több európai nyaralóhelyen is megjelent. A trópusi vírus főként lázat, ízületi fájdalmat és gyulladást okoz, de súlyosabb esetekben szervkárosodáshoz is vezethet.

Trópusi vírus fertőz Európában
Könnyen rémálommá válhat az álomnyaralás: már Európában is fertőz a trópusi vírus. Illusztráció: Shutterstock

Már Dél-Európában is jelen van a trópusi vírus

A Magyar Nemzet beszámolója szerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és más európai egészségügyi szervezetek is sürgős intézkedéseket sürgetnek, miután világszerte megugrott a fertőzések száma. A legtöbb esetet eddig Kínából jelentették, de járványos gócpontok alakultak ki az Indiai-óceán térségében is. Franciaországban idén júliusban bukkant fel a vírus, amely Dél-Európa más részein is megjelent.

Szúnyog terjeszti, nem ember

A vírust fertőzött szúnyogok terjesztik, emberről emberre nem terjed. A WHO szerint világszerte már több mint 250 ezer megbetegedést és 90 halálesetet regisztráltak. Bár a vírus nem számít halálosnak, a tünetek – különösen az ízületi fájdalmak – akár hónapokig is elhúzódhatnak.

Kiket veszélyeztet leginkább?

Will Irving virológus szerint a legnagyobb kockázatnak a kisgyermekek, idősek, várandós nők és immunhiányos betegek vannak kitéve. A klímaváltozás miatt a szúnyogok egyre több európai területen képesek megtelepedni – így például Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban is.

Hogyan védekezhetünk?

Paul Hunter professzor utazóknak azt javasolja, hogy viseljenek világos, hosszú ujjú ruházatot, amely eltakarja a végtagokat. Különösen a várandós nőket óvná attól, hogy a terhesség késői szakaszában fertőzött területre utazzanak.

 

 

