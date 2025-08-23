Nem csak Békéscsaba, az ország legmenőbb helyei között is ott van a Tiroli Rétesbolt

Zleovszki György hatvan évvel ezelőtt kezdte meg a mai napig tartó, magas színvonalú tevékenységét a városban. Ennek apropóján tért be a minap Szarvas Péter polgármester is a Békéscsaba szívében, a Csaba utcában található, a város kedvelt és elismert értékének számító Tiroli Rétesboltba, és egy emléklapot adott át az üzletvezetőnek.

Hatvan éve van a pályán Zleovszki György, aki 35 éve viszi a Tiroli Rétesboltot, amely immár fogalommá vált a városban. Fotó: Beol.hu

Hatvan éve kezdett cukrásztanulóként Zleovszki György

Hatvan éve, 1965. augusztus 14-én kezdtem cukrásztanulóként, nem voltam 14 éves sem – emlékezett vissza Zleovszki György, hozzátéve, hogy később éveket töltött a Jókai utcai üzletben, ahol szintén a rétesek voltak a főszereplők. 1990 novemberében, 35 éve aztán egyéni vállalkozó lett, akkor nyitotta meg a Tiroli Rétesboltot ott, ahol ma is található.

Klasszikus rétesekkel indítottak. Fotó: Beol.hu

Nem zárkóznak el az újdonságoktól a Tiroli Rétesboltban

Hogy miért tiroli? Én így tanultam, hajtogatott, vajas tésztát használok – folytatta. Klasszikus rétesekkel indítottak, mint a túróssal, a mákossal, a dióssal, az almással vagy a meggyessel, aztán a vásárlói igényeknek megfelelően szélesítették a repertoárt. Egyszer egy vevő jött azzal, hogy kóstolt angolos rétest, és hogy érdemes lenne kipróbálni. Immár ez sem maradhat ki a pultból. Az angolos lényege, hogy tejfölös, vaníliás, pudingos krémet használnak, mellé pedig megy

a barack,

az erdei gyümölcs,

a szilva

vagy a meggy.

Az újdonságoktól most sem zárkóznak el, manapság éppen a mákot keverik különféle gyümölcsökkel.

A minőség a legfontosabb, ez az egyik nagy titok

A minőség a legfontosabb – hangsúlyozta Zleovszki György. Kiemelte, hogy igyekeznek minél több természetes alapanyagot használni a tiroli rétesekhez. Bár volt, hogy kínáltak neki különféle adalékanyagokat, amelyekkel ezt meg azt lehetett helyettesíteni, a vásárlók egyáltalán nem voltak vevők ezekre. A visszajelzések alapján egyértelművé vált, hogy maradniuk kell az eredeti receptnél, a természetes alapanyagoknál. Mint fogalmazott, nem használnak a tiroli rétesek készítésénél lé- és lókötőket, ez is az egyik titka lehet annak, hogy 35 éve működik az üzlet. Mindent helyben és frissen készítenek. A tésztát előző nap kell begyúrni, majd hűtőben pihentetni.