4 órája
Nem csak Békéscsaba, az ország legmenőbb helyei között is ott van a Tiroli Rétesbolt
Hatvan éve van a pályán Zleovszki György, és 35 éve viszi üzletét Békéscsaba szívében, a Csaba utcában. A Tiroli Rétesbolt immár fogalom a városban, sőt azon túl, külföldről is visszatérnek ide a vásárlók. A titokra kíváncsian a Beol.hu csapata betért a rétesboltba, amelyet 2024 után 2025-ben is bekerült a Street Kitchen Guide-ba, az ország legmenőbb helyei közé.
Zleovszki György hatvan évvel ezelőtt kezdte meg a mai napig tartó, magas színvonalú tevékenységét a városban. Ennek apropóján tért be a minap Szarvas Péter polgármester is a Békéscsaba szívében, a Csaba utcában található, a város kedvelt és elismert értékének számító Tiroli Rétesboltba, és egy emléklapot adott át az üzletvezetőnek.
Hatvan éve kezdett cukrásztanulóként Zleovszki György
Hatvan éve, 1965. augusztus 14-én kezdtem cukrásztanulóként, nem voltam 14 éves sem – emlékezett vissza Zleovszki György, hozzátéve, hogy később éveket töltött a Jókai utcai üzletben, ahol szintén a rétesek voltak a főszereplők. 1990 novemberében, 35 éve aztán egyéni vállalkozó lett, akkor nyitotta meg a Tiroli Rétesboltot ott, ahol ma is található.
Nem zárkóznak el az újdonságoktól a Tiroli Rétesboltban
Hogy miért tiroli? Én így tanultam, hajtogatott, vajas tésztát használok – folytatta. Klasszikus rétesekkel indítottak, mint a túróssal, a mákossal, a dióssal, az almással vagy a meggyessel, aztán a vásárlói igényeknek megfelelően szélesítették a repertoárt. Egyszer egy vevő jött azzal, hogy kóstolt angolos rétest, és hogy érdemes lenne kipróbálni. Immár ez sem maradhat ki a pultból. Az angolos lényege, hogy tejfölös, vaníliás, pudingos krémet használnak, mellé pedig megy
- a barack,
- az erdei gyümölcs,
- a szilva
- vagy a meggy.
Az újdonságoktól most sem zárkóznak el, manapság éppen a mákot keverik különféle gyümölcsökkel.
A minőség a legfontosabb, ez az egyik nagy titok
A minőség a legfontosabb – hangsúlyozta Zleovszki György. Kiemelte, hogy igyekeznek minél több természetes alapanyagot használni a tiroli rétesekhez. Bár volt, hogy kínáltak neki különféle adalékanyagokat, amelyekkel ezt meg azt lehetett helyettesíteni, a vásárlók egyáltalán nem voltak vevők ezekre. A visszajelzések alapján egyértelművé vált, hogy maradniuk kell az eredeti receptnél, a természetes alapanyagoknál. Mint fogalmazott, nem használnak a tiroli rétesek készítésénél lé- és lókötőket, ez is az egyik titka lehet annak, hogy 35 éve működik az üzlet. Mindent helyben és frissen készítenek. A tésztát előző nap kell begyúrni, majd hűtőben pihentetni.
Hiába a süteménycsodák, az itteni tiroli rétest nem lehet túlszárnyalni
Bár akár helyben is el lehet fogyasztani a réteseket, 95 százalékban elvitelre kérik azokat a betérők, akik folyamatosan érkeznek: köztük kisgyermekes családok, idősek egyaránt. A rétes és a bolt szeretete tehát korosztálytól független. A Tiroli Rétesbolt az elmúlt három és fél évtized alatt immár fogalommá vált a városban, sőt annak határain túl is, érkeznek vendégek az ország minden részéből. Emellett vannak olyan, külföldre elszármazott helyiek, akik, ha hazatérnek, azonnal bejönnek jó néhány rétesért. Bár elmondásuk szerint süteménycsodákkal találkoznak külföldön, az itt készült tiroli réteseket semmivel sem lehet túlszárnyalni.
Kétszer is bekerült az ország legmenőbb helyei közé
Ezek is motiválnak arra, hogy folytassam – tette hozzá. Büszkén mutatta a matricákat, amelyek jelzik, hogy kétszer is bekerült a Street Kitchen Guide-ba. Az ítészek inkognitóban voltak, nem szóltak előre, hogy jönnek. Aztán érkezett egy boríték, benne egy kihelyezhető matricával és egy gratuláló levéllel, hogy beválogatták a Tiroli Rétesboltot az ország legmenőbb helyei közé. Mindez 2024 után 2025-ben is megismétlődött. Zleovszki György hangsúlyozta: bár ez is hatalmas díj; a vendégek szeretete és kedvező visszajelzése az igazi elismerés neki és a csapata számára, ami kölcsönös, hiszen ők is nagyon szeretik, tisztelik a vendégeket.