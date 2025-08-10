augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

35°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Telefonszám letiltása

41 perce

Itt a megoldás, ha megállás nélkül csörög a mobilod és zaklatnak

Címkék#letiltás#IPhone#info#rendőrség#Apple#Android#telefonszám

Folyamatosan szórakoznak velem, több számról, magántelefonszámról is hívnak. Ha nyugalmat szeretnék, ki kell kapcsolnom a telefonomat – panaszkodott egy hozzászóló a közösségi portálon. Összeszedtük, hogy ilyenkor mit lehet tenni, miként van lehetőség egy-egy telefonszám letiltására.

Beol.hu

– Hiába kértem a rendőrséget és a szolgáltatót, nem tudtak segíteni – panaszkodott egy kommentelő a Facebookon, az egyik, békéscsabaiakat tömörítő csoportban. A telefonos zaklatással kapcsolatban azt írta, hogy folyamatosan szórakoznak vele, több számról, magántelefonszámról – ahol nem látható a pontos szám – is hívták, sőt külföldről is. Érdeklődött, hogy mit lehet tenni, hogyan lehetséges a telefonszám letiltása.

Zaklatnak a hívások? Így működik a telefonszám letiltás
Összeszedtük, hogy telefonos zaklatás esetén hogyan lehetséges egy-egy telefonszám letiltása. Illusztráció: Shutterstock

Muszáj telefonszámot cserélni, nem lehet megúszni?

A tanácsok igen változatosak voltak. Egyesek azt javasolták, hogy érdemes lenne inkább neki telefonszámot cserélnie, és hogy ők is ezt tették, amikor hasonló helyzetbe kerültek. Mások viszont azt tanácsolták, hogy a telefon beállításaiban is lehet megoldást találni a problémára, hogy lehet blokkolni bizonyos telefonszámokat.

Telefonszám letiltása iPhone-nál

Az egyik szolgáltató honlapján megjelent cikkben azt írták, hogy az Apple készülékein a Telefon alkalmazásban az Előzmények ikonra kell koppintani, majd ott kiválasztani azt a telefonszámot, amelyről nem szeretne fogadni hívásokat. A szám melletti info gombra koppintva megjelenő menüben meg lehet keresni a Hívó letiltása pontot, azt kell aktiválni. 

Telefonszám letiltása Android esetében

Ebben az esetben meg kell nyitni a Telefon alkalmazást, majd tovább kell menni a Továbbiak és a Híváslista lehetőségre – írták a Google támogató felületén. Ezt követően kell koppintani a letiltandó számra, és kiválasztani a Letiltás/spam bejelentése lehetőséget. A szolgáltató honlapján közölték, a magántelefonszámról érkező ismeretlen hívások letiltására szintén itt van lehetőség: a Telefon alkalmazáson belül, a Letiltott számok sorokat kell megkeresni, majd bekapcsolni az Ismeretlen beállítást.

Csak egyetlen hívást kell felvennünk, és mindent elveszíthetünk. A Google nemrégiben kiadta a figyelmeztetést: a hackerek telefonon keresztül támadnak, ne dőljünk be a végzetes hívásnak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu