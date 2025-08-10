Itt a megoldás, ha megállás nélkül csörög a mobilod és zaklatnak

– Hiába kértem a rendőrséget és a szolgáltatót, nem tudtak segíteni – panaszkodott egy kommentelő a Facebookon, az egyik, békéscsabaiakat tömörítő csoportban. A telefonos zaklatással kapcsolatban azt írta, hogy folyamatosan szórakoznak vele, több számról, magántelefonszámról – ahol nem látható a pontos szám – is hívták, sőt külföldről is. Érdeklődött, hogy mit lehet tenni, hogyan lehetséges a telefonszám letiltása.

Összeszedtük, hogy telefonos zaklatás esetén hogyan lehetséges egy-egy telefonszám letiltása. Illusztráció: Shutterstock

Muszáj telefonszámot cserélni, nem lehet megúszni?

A tanácsok igen változatosak voltak. Egyesek azt javasolták, hogy érdemes lenne inkább neki telefonszámot cserélnie, és hogy ők is ezt tették, amikor hasonló helyzetbe kerültek. Mások viszont azt tanácsolták, hogy a telefon beállításaiban is lehet megoldást találni a problémára, hogy lehet blokkolni bizonyos telefonszámokat.

Telefonszám letiltása iPhone-nál

Az egyik szolgáltató honlapján megjelent cikkben azt írták, hogy az Apple készülékein a Telefon alkalmazásban az Előzmények ikonra kell koppintani, majd ott kiválasztani azt a telefonszámot, amelyről nem szeretne fogadni hívásokat. A szám melletti info gombra koppintva megjelenő menüben meg lehet keresni a Hívó letiltása pontot, azt kell aktiválni.

Telefonszám letiltása Android esetében

Ebben az esetben meg kell nyitni a Telefon alkalmazást, majd tovább kell menni a Továbbiak és a Híváslista lehetőségre – írták a Google támogató felületén. Ezt követően kell koppintani a letiltandó számra, és kiválasztani a Letiltás/spam bejelentése lehetőséget. A szolgáltató honlapján közölték, a magántelefonszámról érkező ismeretlen hívások letiltására szintén itt van lehetőség: a Telefon alkalmazáson belül, a Letiltott számok sorokat kell megkeresni, majd bekapcsolni az Ismeretlen beállítást.

