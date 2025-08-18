augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

27°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A vásárlók kedvence

49 perce

Az egész város egy pénztárosról beszél, aki tettével belopta magát mindenki szívébe

Címkék#SPAR#élelmiszerbolt#mosoly#ajtó

Egy bűbájos, csupaszív eladó, akinek, ha a pénztárban van, immár a sorok közül integetnek. Tóth Márta a SPAR békéscsabai, Csaba Centerben lévő üzletében dolgozik, mosolyával nyugalmat áraszt, jókedvre derít, mindenkihez van egy-két kedves szava. A minap pedig olyat tett, aminek egy, a közösségi portálon közzétett bejegyzésnek köszönhetően az egész városban híre ment.

Licska Balázs

– Vannak még figyelmes, önzetlenül segítő emberek! – írták a közösségi portálon, az egyik, békéscsabaiakat tömörítő csoportban. Részletezték, hogy Márta – aki a SPAR békéscsabai, Csaba Centerben lévő üzletében dolgozik – vette a fáradtságot, és elvitte nekik az elhagyott dolgaikat.

Tóth Márta a spar békéscsabai üzletének pénztárosa
Tóth Márta 2007 óta dolgozik a SPAR békéscsabai, Csaba Centerben lévő üzletében, ő a vásárlók kedvenc pénztárosa. Fotó: Bencsik Ádám

Három befizetett csekk hevert a földön

– Három befizetett csekk hevert a földön. Nyilván rajta volt egy név, illetve egy Szemere utcai cím. Mivel nincs messze, elsétáltam, becsengettem, aztán, mivel nem nyitottak ajtót, bedobtam nekik a postaládába – részletezte a történteket Márta, aki nem gondolta, hogy ennek híre megy a közösségi portál révén. Mint fogalmazott, csak olyat tett, amit szerinte minden normális ember megtenne. 

Közel két évtizede dolgozik a SPAR békéscsabai üzletében

2007 óta dolgozik a SPAR békéscsabai, Csaba Centerben lévő üzletében. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt közel két évtizedben rengeteg támogatást kapott a vezetőitől, a kollégáitól, és kiemelte azt is, hogy jó csapatban jó dolgozni. Bár korábban dolgozott más boltokban is, úgy véli, itt forrt ki igazán a személyisége, itt tanulta a legtöbbet, második gyermekeként tekint a SPAR-ra.

Tóth Márta egyszer megfogadta, hogy mindig mosolygós lesz

Amennyiben pár szóban össze kellene és egyáltalán lehetne foglalni: Tóth Márta egy bűbájos, csupa szív eladó. Állandóan jókedvű, amit véleménye szerint nem is igazán lehet elrontani. Mindez a személyiségéből fakad. Egyszer megfogadta, hogy mosolygós lesz, és ebből nem is enged. A visszajelzések alapján erre vevők a vásárlók is, ő az egyik kedvenc pénztárosuk.

: Tóth Márta. a Spar dolgozója árupakolás közben
A mosolyból nem enged. Fotó: Bencsik Ádám

A vásárlók kedvenc pénztárosára olykor villámhárító szerep hárul

– Ha feszültség van, akkor azt igyekszem humorral oldani. Előfordul, hogy a villámhárító szerepe is rám jut. Amikor két vásárló már-már kezdene összeveszni azon, hogy ki állt be előbb a sorba, szoktam mondani, hogy nem azon az egy percen múlik az élet, nálunk mindenki nagyon gyorsan sorra kerül – ecsetelte a SPAR munkatársa.

Szívesen beszélget, de olykor tudni kell csendben maradni

Fel kell mérni a vásárló egyéniségét, azt, hogy miként tudok neki segíteni. Megesik, hogy nagyon nagy türelemre van szükség. Van olyan vevő, akitől nem is kell kérdezni semmit, elkezdi magától a történetet. Ugyanakkor akad olyan vásárló is, akihez nem szabad szólni, mindenkinek lehet rossz napja. Tehát tudni kell csendben is maradni 

– mesélte Márta. 

Több szakmával is rendelkezik, a kereskedelem áll hozzá a legközelebb

– Édesanyám egyik barátnője vitt egy kicsi élelmiszerboltot, és megfogott az, ahogy csilingelő hangot adott ki az a régi, egyszerű pénztárgép – mondta azzal kapcsolatban, hogy miként került erre a pályára. Hozzátette, hogy bár cukrász és húsfeldolgozó szakmával is rendelkezik, a kereskedelem áll hozzá a legközelebb. 

Szeret a pénztárban lenni, de a polcok között is szívesen mozog

Többnyire a pénztárnál dolgozik, ugyanakkor szeret pakolni is, árut feltölteni. Hiszen a polcok között mozogva is a vásárlók között van, kereshet, mutathat, ajánlhat nekik termékeket. A pénztáros létben azt szereti, hogy vannak olyan vevők, akik immár a sorok közül integetnek neki, akik megvárják, hogy sorra kerüljenek, csak azért, hogy pár mondatot beszélgessenek.

Tóth Márta, a Spar pénztárosa munka közben.
A bűbájos, csupa szív eladó szívesen mozog a polcok között is. Fotó: Bencsik Ádám

Nemcsak a boltban, hanem az utcán is megismerik

Az elmúlt években sok barátság alakult ki – folytatta az eladó, akit nagyon megérintett, amikor egy vásárló úgy hivatkozott rá egy beszélgetés során, hogy a mi Mártink. Szerinte ahhoz, hogy az utcán is megismerik, nem csak a boltban, hozzájárult a közvetlensége, az, hogy képes felvidítani az embereket. Viccesen hozzátette, hogy egyébként ő otthon egymagát is képes elszórakoztatni. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu