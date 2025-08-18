Az egész város egy pénztárosról beszél, aki tettével belopta magát mindenki szívébe

– Vannak még figyelmes, önzetlenül segítő emberek! – írták a közösségi portálon, az egyik, békéscsabaiakat tömörítő csoportban. Részletezték, hogy Márta – aki a SPAR békéscsabai, Csaba Centerben lévő üzletében dolgozik – vette a fáradtságot, és elvitte nekik az elhagyott dolgaikat.

Tóth Márta 2007 óta dolgozik a SPAR békéscsabai, Csaba Centerben lévő üzletében, ő a vásárlók kedvenc pénztárosa. Fotó: Bencsik Ádám

Három befizetett csekk hevert a földön

– Három befizetett csekk hevert a földön. Nyilván rajta volt egy név, illetve egy Szemere utcai cím. Mivel nincs messze, elsétáltam, becsengettem, aztán, mivel nem nyitottak ajtót, bedobtam nekik a postaládába – részletezte a történteket Márta, aki nem gondolta, hogy ennek híre megy a közösségi portál révén. Mint fogalmazott, csak olyat tett, amit szerinte minden normális ember megtenne.

Közel két évtizede dolgozik a SPAR békéscsabai üzletében

2007 óta dolgozik a SPAR békéscsabai, Csaba Centerben lévő üzletében. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt közel két évtizedben rengeteg támogatást kapott a vezetőitől, a kollégáitól, és kiemelte azt is, hogy jó csapatban jó dolgozni. Bár korábban dolgozott más boltokban is, úgy véli, itt forrt ki igazán a személyisége, itt tanulta a legtöbbet, második gyermekeként tekint a SPAR-ra.

Tóth Márta egyszer megfogadta, hogy mindig mosolygós lesz

Amennyiben pár szóban össze kellene és egyáltalán lehetne foglalni: Tóth Márta egy bűbájos, csupa szív eladó. Állandóan jókedvű, amit véleménye szerint nem is igazán lehet elrontani. Mindez a személyiségéből fakad. Egyszer megfogadta, hogy mosolygós lesz, és ebből nem is enged. A visszajelzések alapján erre vevők a vásárlók is, ő az egyik kedvenc pénztárosuk.

A mosolyból nem enged. Fotó: Bencsik Ádám

A vásárlók kedvenc pénztárosára olykor villámhárító szerep hárul

– Ha feszültség van, akkor azt igyekszem humorral oldani. Előfordul, hogy a villámhárító szerepe is rám jut. Amikor két vásárló már-már kezdene összeveszni azon, hogy ki állt be előbb a sorba, szoktam mondani, hogy nem azon az egy percen múlik az élet, nálunk mindenki nagyon gyorsan sorra kerül – ecsetelte a SPAR munkatársa.

Szívesen beszélget, de olykor tudni kell csendben maradni

Fel kell mérni a vásárló egyéniségét, azt, hogy miként tudok neki segíteni. Megesik, hogy nagyon nagy türelemre van szükség. Van olyan vevő, akitől nem is kell kérdezni semmit, elkezdi magától a történetet. Ugyanakkor akad olyan vásárló is, akihez nem szabad szólni, mindenkinek lehet rossz napja. Tehát tudni kell csendben is maradni

– mesélte Márta.