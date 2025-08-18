14 perce
Az egész város egy pénztárosról beszél, aki tettével belopta magát mindenki szívébe
Egy bűbájos, csupaszív eladó, akinek, ha a pénztárban van, immár a sorok közül integetnek. Tóth Márta a SPAR békéscsabai, Csaba Centerben lévő üzletében dolgozik, mosolyával nyugalmat áraszt, jókedvre derít, mindenkihez van egy-két kedves szava. A minap pedig olyat tett, aminek egy, a közösségi portálon közzétett bejegyzésnek köszönhetően az egész városban híre ment.
– Vannak még figyelmes, önzetlenül segítő emberek! – írták a közösségi portálon, az egyik, békéscsabaiakat tömörítő csoportban. Részletezték, hogy Márta – aki a SPAR békéscsabai, Csaba Centerben lévő üzletében dolgozik – vette a fáradtságot, és elvitte nekik az elhagyott dolgaikat.
Három befizetett csekk hevert a földön
– Három befizetett csekk hevert a földön. Nyilván rajta volt egy név, illetve egy Szemere utcai cím. Mivel nincs messze, elsétáltam, becsengettem, aztán, mivel nem nyitottak ajtót, bedobtam nekik a postaládába – részletezte a történteket Márta, aki nem gondolta, hogy ennek híre megy a közösségi portál révén. Mint fogalmazott, csak olyat tett, amit szerinte minden normális ember megtenne.
Közel két évtizede dolgozik a SPAR békéscsabai üzletében
2007 óta dolgozik a SPAR békéscsabai, Csaba Centerben lévő üzletében. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt közel két évtizedben rengeteg támogatást kapott a vezetőitől, a kollégáitól, és kiemelte azt is, hogy jó csapatban jó dolgozni. Bár korábban dolgozott más boltokban is, úgy véli, itt forrt ki igazán a személyisége, itt tanulta a legtöbbet, második gyermekeként tekint a SPAR-ra.
Tóth Márta egyszer megfogadta, hogy mindig mosolygós lesz
Amennyiben pár szóban össze kellene és egyáltalán lehetne foglalni: Tóth Márta egy bűbájos, csupa szív eladó. Állandóan jókedvű, amit véleménye szerint nem is igazán lehet elrontani. Mindez a személyiségéből fakad. Egyszer megfogadta, hogy mosolygós lesz, és ebből nem is enged. A visszajelzések alapján erre vevők a vásárlók is, ő az egyik kedvenc pénztárosuk.
A vásárlók kedvenc pénztárosára olykor villámhárító szerep hárul
– Ha feszültség van, akkor azt igyekszem humorral oldani. Előfordul, hogy a villámhárító szerepe is rám jut. Amikor két vásárló már-már kezdene összeveszni azon, hogy ki állt be előbb a sorba, szoktam mondani, hogy nem azon az egy percen múlik az élet, nálunk mindenki nagyon gyorsan sorra kerül – ecsetelte a SPAR munkatársa.
Szívesen beszélget, de olykor tudni kell csendben maradni
Fel kell mérni a vásárló egyéniségét, azt, hogy miként tudok neki segíteni. Megesik, hogy nagyon nagy türelemre van szükség. Van olyan vevő, akitől nem is kell kérdezni semmit, elkezdi magától a történetet. Ugyanakkor akad olyan vásárló is, akihez nem szabad szólni, mindenkinek lehet rossz napja. Tehát tudni kell csendben is maradni
– mesélte Márta.
Több szakmával is rendelkezik, a kereskedelem áll hozzá a legközelebb
– Édesanyám egyik barátnője vitt egy kicsi élelmiszerboltot, és megfogott az, ahogy csilingelő hangot adott ki az a régi, egyszerű pénztárgép – mondta azzal kapcsolatban, hogy miként került erre a pályára. Hozzátette, hogy bár cukrász és húsfeldolgozó szakmával is rendelkezik, a kereskedelem áll hozzá a legközelebb.
Szeret a pénztárban lenni, de a polcok között is szívesen mozog
Többnyire a pénztárnál dolgozik, ugyanakkor szeret pakolni is, árut feltölteni. Hiszen a polcok között mozogva is a vásárlók között van, kereshet, mutathat, ajánlhat nekik termékeket. A pénztáros létben azt szereti, hogy vannak olyan vevők, akik immár a sorok közül integetnek neki, akik megvárják, hogy sorra kerüljenek, csak azért, hogy pár mondatot beszélgessenek.
Nemcsak a boltban, hanem az utcán is megismerik
Az elmúlt években sok barátság alakult ki – folytatta az eladó, akit nagyon megérintett, amikor egy vásárló úgy hivatkozott rá egy beszélgetés során, hogy a mi Mártink. Szerinte ahhoz, hogy az utcán is megismerik, nem csak a boltban, hozzájárult a közvetlensége, az, hogy képes felvidítani az embereket. Viccesen hozzátette, hogy egyébként ő otthon egymagát is képes elszórakoztatni.
Több útlezárás jön Békésben, mutatjuk, merre nem tudsz majd menni