Mindenki lájkolta, ahogy és amivel egy nő meglepte férjét

Málnás krém, kakaós piskóta – osztotta meg a közösségi portálon az újkígyósi Stummerné Tóth Mónika, hogy miként is készült a sörös torta. Sör nem került bele, kinézetében hajaz a születésnapra készült alkotás egy sörös korsóra. Amely nemcsak az ünnepelt, hanem mások tetszését is elnyerte, rengetegen lájkolták és szóltak hozzá a bejegyzéséhez. Hozzátette, a sörös torta elfogyott, és meglepte, hogy a család mellett az internet népének körében is sikeres lett.

Különleges ajándékkal lepte meg férjét születésnapja alkalmából. A sörös torta nem csak az ünnepelt tetszését nyerte el. Fotó: Stummerné Tóth Mónika

Tavaly kezdett el videókat nézegetni arról, hogyan készülnek a csodás torták

Mónika elmondta, hogy korábban egyszerűbb tortákkal lepte meg családtagjait, azt, hogy a piskótát miként kell készíteni, édesanyjától tanulta. Aztán, amikor otthon volt harmadik, legkisebb gyermekével, elkezdett videókat nézegetni arról, hogy miként lehet igazi alkotásokat készíteni, ezek inspirálták. Elmesélte, hogy ha kezdetben nem is lett mindegyik olyan szép, mint amilyennek megálmodta, mindegyik finom lett.

– Szeretem azt, amikor elkészül egy torta, amikor tetszik számomra is a végeredmény – folytatta Mónika, akit természetesen az is felvillanyoz, ha az ünnepelt örül a tortának, és ha elfogy az utolsó szeletig.

Férfias tortákat keresett Mónika, így jött a sörös torta ötlete

– Nézegettem, hogy milyen férfias torták jöhetnek szóba, így merült fel a sörös torta ötlete – mondta. A gyerekeknek korábban készített hableányos, unikornisos, hercegnős, kisautós, méhecskés tortákat, de Eszterházy és Rákóczi túrós is került ki a konyhájából. Hozzátette, hogy nyáron leginkább a hűsítő finomságok, mint a málnás torták mennek, a gyermekek pedig jellemzően a csokoládésért rajonganak.

Egy torta több napon keresztül készül, a díszítés macerás lehet

– Egy torta több napon keresztül készül, összességében pedig úgy 4 órát vesz igénybe, ha a sütést nem veszem figyelembe, amire rá kell számolni plusz egy órát – ecsetelte Mónika, aki szerint a díszítés igen macerás lehet egyes torták esetében. Mivel a család igen nagy, általában havonta egyszer mindig ünnepelnek egy születésnapot vagy névnapot, amire készít tortát.