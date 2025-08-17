augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Visszaváltás

23 perce

Ezzel a trükkel biztos, hogy nem fut lyukra az üres palackokkal

Címkék#MOHU#REpont#jogszabály#palack#applikáció#probléma

Immár közel 2,8 milliárd italcsomagolást váltottak vissza a rendszer bevezetése óta Magyarországon. A MOHU korábban közölte, hogy mi a teendő, ha a REpont automata csődöt mondott. Most pedig előálltak egy újítással, így bárki képben lehet, hogy kedvenc üzletében működik-e a palackvisszaváltó automata, vagy éppen bedobta a törölközőt.

Licska Balázs

A MOHU-nál elmondták, hogy napi 6-8 millió italcsomagolást váltanak vissza Magyarországon. A REpont automaták rendelkezésre állása 95 százalékos, ez azt jelenti, hogy 100-ból 95 palackvisszaváltó automata működik, valamint, ha éppen elakadt, a problémát a bolt munkatársai képesek orvosolni.  

A palackvisszaváltó automata ellenőrzése
Ezzel a trükkel a vásárló a boltba érkezés előtt képben lehet azzal kapcsolatban, hogy a palackvisszaváltó automata működik-e vagy sem. Fotó: MW

Ha nem működik a palackvisszaváltó automata, kötelező a kézi visszaváltás

Ha az automata hibásan működik vagy nem elérhető, akkor az üzlet – a méretétől és attól is függetlenül, hogy mennyi idő telt el a hiba észlelése óta – köteles biztosítani a kézi visszaváltás lehetőségét a vásárlóknak. A MOHU-nál kiemelték: jogszabály szerint a vásárló visszaváltási jogosultsága nem sérülhet, a bolt tehát köteles azonnal megoldást biztosítani, ha az automata átmenetileg nem elérhető. 

Érdemes letölteni a REpont applikációt

A cégnél ismertették, hogy érdemes letölteni a REpont applikációt. Az okoskészülékre letölthető alkalmazásban

  • van egy szkenner, így ellenőrizhető, hogy az italcsomagolás visszaváltható-e, esetleg a szelektív, sárga kukában van a helye;
  • illetve van egy térképes kereső is, tehát a felhasználó képben lehet azzal kapcsolatban, hogy hol lehet pénzre váltani a nála lévő, visszaváltási jelöléssel ellátott műanyag, fém és üveg palackokat. 

Ajánlott frissíteni, így biztos, hogy nem fut lyukra

A MOHU Facebook-oldalán hangsúlyozták, hogy most érdemes frissíteni az alkalmazást a legújabb verzióra. Ugyanis mostantól a térkép jelzi azt is, ha egy palackvisszaváltó automata átmenetileg nem működik. Az applikáció 15 percenként frissíti, hogy a gép elérhető-e vagy sem.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu