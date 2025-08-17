Ezzel a trükkel biztos, hogy nem fut lyukra az üres palackokkal

A MOHU-nál elmondták, hogy napi 6-8 millió italcsomagolást váltanak vissza Magyarországon. A REpont automaták rendelkezésre állása 95 százalékos, ez azt jelenti, hogy 100-ból 95 palackvisszaváltó automata működik, valamint, ha éppen elakadt, a problémát a bolt munkatársai képesek orvosolni.

Ezzel a trükkel a vásárló a boltba érkezés előtt képben lehet azzal kapcsolatban, hogy a palackvisszaváltó automata működik-e vagy sem. Fotó: MW

Ha nem működik a palackvisszaváltó automata, kötelező a kézi visszaváltás

Ha az automata hibásan működik vagy nem elérhető, akkor az üzlet – a méretétől és attól is függetlenül, hogy mennyi idő telt el a hiba észlelése óta – köteles biztosítani a kézi visszaváltás lehetőségét a vásárlóknak. A MOHU-nál kiemelték: jogszabály szerint a vásárló visszaváltási jogosultsága nem sérülhet, a bolt tehát köteles azonnal megoldást biztosítani, ha az automata átmenetileg nem elérhető.

Érdemes letölteni a REpont applikációt

A cégnél ismertették, hogy érdemes letölteni a REpont applikációt. Az okoskészülékre letölthető alkalmazásban

van egy szkenner, így ellenőrizhető, hogy az italcsomagolás visszaváltható-e, esetleg a szelektív, sárga kukában van a helye;

illetve van egy térképes kereső is, tehát a felhasználó képben lehet azzal kapcsolatban, hogy hol lehet pénzre váltani a nála lévő, visszaváltási jelöléssel ellátott műanyag, fém és üveg palackokat.

Ajánlott frissíteni, így biztos, hogy nem fut lyukra

A MOHU Facebook-oldalán hangsúlyozták, hogy most érdemes frissíteni az alkalmazást a legújabb verzióra. Ugyanis mostantól a térkép jelzi azt is, ha egy palackvisszaváltó automata átmenetileg nem működik. Az applikáció 15 percenként frissíti, hogy a gép elérhető-e vagy sem.