Itt is jelezheti, ha nem működik a palackvisszaváltó automata

A MOHU-nál korábban elmondták, hogy az üzletnek a palackvisszaváltó automata meghibásodása esetében haladéktalanul intézkednie kell. Ha a probléma nem orvosolható helyben, akkor a személyzet a szervizhez fordulhat segítségért. Addig, amíg a REpont automata hibásan működik vagy nem elérhető, a bolt köteles biztosítani a kézi visszaváltás lehetőségét.

Alapesetben az eladóknak kell szólni, ha nem működik a REpont palackvisszaváltó automata, de végső esetben a MOHU számára is jelezhető a probléma. Fotó: MW

Az eladóknak kell szólni, ha nem működik a palackvisszaváltó automata

A MOHU-nál most megerősítették, hogy a REpont automaták működésének folyamatos felügyeletéért a személyzet a felelős. Ha a palackvisszaváltó automata megtelt vagy üzemen kívül van, akkor alapesetben az adott boltnak, egy eladóknak kell jelezni a problémát, hiszen a szerződésben vállaltak szerint nekik kell rendszeresen üríteniük, üzemeltetniük a berendezést.

Közvetlenül a MOHU számára is lehet jelezni a problémát

Felmerült ugyanakkor az a kérdés is, hogy a MOHU számára lehet-e jelezni a gondot, megeshet, hogy az eladókkal nem jutnak dűlőre a vásárlók. A MOHU-nál hozzátették, hogy amennyiben a helyszínen nem lehet a problémát orvosolni, akkor a vásárló közvetlenül is jelezheti a hibát a MOHU felé:

telefonon a MOHU központi ügyfélszolgálati számán: +36 1 776- 7777;

elektronikusan és személyesen pedig az adott településhez tartozó területi szolgáltatónál.

Fontos információkat közöl a REpont applikáció

A MOHU-nál elmondták: érdemes letölteni okostelefonokra a REpont applikációt, aki pedig letöltötte, annak frissítenie. Az alkalmazásban van egy térkép, amely jelzi, hogy hol található a legközelebbi REpont automata. Sőt azt is jelzi – a rendszer 15 percenként frissül, tehát – szinte valós időben, hogy a palackvisszaváltó automata ténylegesen is működik-e vagy éppen nem elérhető. Tehát biztos, hogy nem fut lyukra a visszaváltani kívánt italcsomagolásokkal a vevő.