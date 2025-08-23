Meglepő lehetőséget kínál a szolgáltató azoknak, akik nem tudnak időben fizetni

Előfordul, hogy nem várt kiadások jönnek, és bizony akadnak, akik nem is tudnak ezekre a helyzetekre kellően felkészülni, mivel hónapról hónapra élnek. Megesik, hogy az időről időre befutó gáz- és áramszámlák kiegyenlítése sem egyszerű, mélyre kell nyúlni a pénztárcában, minden aprót számba kell venni. A szolgáltatónál, az MVM-nél elmondták, hogy a fizetési problémákkal küzdő ügyfelek kérhetnek részletfizetést és fizetési haladékot.

Az MVM-nél elmondták, hogy kik és milyen feltételekkel kaphatnak részletfizetési és fizetési haladékra vonatkozó lehetőséget. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Külön szabályok vonatkoznak a részletfizetésre és a fizetési haladékra

A fizetési könnyítést igényelheti minden egyetemes szolgáltatásban vételező lakossági és nem lakossági, kisüzleti ügyfél – ismertették, hozzátéve, hogy külön szabályok vonatkoznak a részletfizetésre és a fizetési haladékra:

részletfizetés kérhető lejárt és nem lejárt esedékességű számlákra is;

fizetési haladék viszont kizárólag olyan számláknál lehetséges, amelyek fizetési határideje nem járt le.

Az MVM-nél elmondták, kik igényelhetik a lehetőséget

A kérelem elbírálásánál több szempontot vesznek figyelembe, mérlegelik például hogy az ügyfél

kapott-e az elmúlt 12 hónapban fizetési kedvezményt,

teljesítette-e a korábbi megállapodás feltételeit.

A részletfizetésre és a fizetési haladékra vonatkozó kérelmeket bármilyen ügyfélszolgálati csatornán be lehet nyújtani. Külön írásbeli kérelmet nem szükséges beadni, elég, ha az ügyfél megfogalmazza részletfizetési vagy fizetési haladék iránti igényét – közölték a szolgáltatónál, az MVM-nél.