1 órája

Meglepő lehetőséget kínál a szolgáltató azoknak, akik nem tudnak időben fizetni

Bizonyára kapott már olyan gáz- vagy áramszámlát, amelynek láttán kikerekedett a szeme, leesett az álla. Talán még eszébe is jutott az, hogy milyen jó lenne, ha nem kellene a vártnál magasabb összeget határidőre befizetnie. A szolgáltatónál, az MVM-nél megkérdeztük, hogy lehet-e részletfizetést, fizetési haladékot kérni, és ha igen, akkor annak mik a feltételei.

Licska Balázs

Előfordul, hogy nem várt kiadások jönnek, és bizony akadnak, akik nem is tudnak ezekre a helyzetekre kellően felkészülni, mivel hónapról hónapra élnek. Megesik, hogy az időről időre befutó gáz- és áramszámlák kiegyenlítése sem egyszerű, mélyre kell nyúlni a pénztárcában, minden aprót számba kell venni. A szolgáltatónál, az MVM-nél elmondták, hogy a fizetési problémákkal küzdő ügyfelek kérhetnek részletfizetést és fizetési haladékot.

Az MVM-nél elmondták, hogy ki és mire kérheti a számlabefizetési haladékot.
Az MVM-nél elmondták, hogy kik és milyen feltételekkel kaphatnak részletfizetési és fizetési haladékra vonatkozó lehetőséget. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Külön szabályok vonatkoznak a részletfizetésre és a fizetési haladékra

A fizetési könnyítést igényelheti minden egyetemes szolgáltatásban vételező lakossági és nem lakossági, kisüzleti ügyfél – ismertették, hozzátéve, hogy külön szabályok vonatkoznak a részletfizetésre és a fizetési haladékra:

  • részletfizetés kérhető lejárt és nem lejárt esedékességű számlákra is;
  • fizetési haladék viszont kizárólag olyan számláknál lehetséges, amelyek fizetési határideje nem járt le.

Az MVM-nél elmondták, kik igényelhetik a lehetőséget

A kérelem elbírálásánál több szempontot vesznek figyelembe, mérlegelik például hogy az ügyfél

  • kapott-e az elmúlt 12 hónapban fizetési kedvezményt,
  • teljesítette-e a korábbi megállapodás feltételeit.

A részletfizetésre és a fizetési haladékra vonatkozó kérelmeket bármilyen ügyfélszolgálati csatornán be lehet nyújtani. Külön írásbeli kérelmet nem szükséges beadni, elég, ha az ügyfél megfogalmazza részletfizetési vagy fizetési haladék iránti igényét – közölték a szolgáltatónál, az MVM-nél.

 

 

