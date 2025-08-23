1 órája
Meglepő lehetőséget kínál a szolgáltató azoknak, akik nem tudnak időben fizetni
Bizonyára kapott már olyan gáz- vagy áramszámlát, amelynek láttán kikerekedett a szeme, leesett az álla. Talán még eszébe is jutott az, hogy milyen jó lenne, ha nem kellene a vártnál magasabb összeget határidőre befizetnie. A szolgáltatónál, az MVM-nél megkérdeztük, hogy lehet-e részletfizetést, fizetési haladékot kérni, és ha igen, akkor annak mik a feltételei.
Előfordul, hogy nem várt kiadások jönnek, és bizony akadnak, akik nem is tudnak ezekre a helyzetekre kellően felkészülni, mivel hónapról hónapra élnek. Megesik, hogy az időről időre befutó gáz- és áramszámlák kiegyenlítése sem egyszerű, mélyre kell nyúlni a pénztárcában, minden aprót számba kell venni. A szolgáltatónál, az MVM-nél elmondták, hogy a fizetési problémákkal küzdő ügyfelek kérhetnek részletfizetést és fizetési haladékot.
Külön szabályok vonatkoznak a részletfizetésre és a fizetési haladékra
A fizetési könnyítést igényelheti minden egyetemes szolgáltatásban vételező lakossági és nem lakossági, kisüzleti ügyfél – ismertették, hozzátéve, hogy külön szabályok vonatkoznak a részletfizetésre és a fizetési haladékra:
- részletfizetés kérhető lejárt és nem lejárt esedékességű számlákra is;
- fizetési haladék viszont kizárólag olyan számláknál lehetséges, amelyek fizetési határideje nem járt le.
Az MVM-nél elmondták, kik igényelhetik a lehetőséget
A kérelem elbírálásánál több szempontot vesznek figyelembe, mérlegelik például hogy az ügyfél
- kapott-e az elmúlt 12 hónapban fizetési kedvezményt,
- teljesítette-e a korábbi megállapodás feltételeit.
A részletfizetésre és a fizetési haladékra vonatkozó kérelmeket bármilyen ügyfélszolgálati csatornán be lehet nyújtani. Külön írásbeli kérelmet nem szükséges beadni, elég, ha az ügyfél megfogalmazza részletfizetési vagy fizetési haladék iránti igényét – közölték a szolgáltatónál, az MVM-nél.
