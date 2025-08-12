Itt a lista, mikor és merre megy a locsolókocsi

Szarvas Péter polgármester korábban a közösségi oldalán és sajtótájékoztatón egyaránt jelezte, hogy a forróságra és a megnövekedett porra való tekintettel újabb eszközt vet be az önkormányzat, annak érdekében, hogy frissítsék a békéscsabai levegőt és az utakat: egy locsolókocsit.

Egy nap legalább 80 köbméter vizet folyat a békéscsabai utakra a locsolókocsi, kiderült, mikor és merre közlekedik. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Megmondták, mikor közlekedik legközelebb a locsolókocsi

A közösségi portálon a közelmúltban felmerült, hogy mikor közlekedik legközelebb a locsolókocsi.

A Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.-nél ismertették, hogy kánikula idején dolgozik a locsolókocsi, heti két alkalommal. A járgány 10 köbméteres tartállyal rendelkezik, egy nap legalább 8 tartálynyi vizet locsol ki a belterületi utakra. Legutóbb július 26-án, szombaton dolgozott, legközelebb pedig augusztus 13-án és 15-én, azaz szerdán és pénteken jár majd.

Itt a lista, ezekben a békéscsabai utcákban lehet vele találkozni

Közölték azt is, hogy milyen útvonalon közlekedik a locsolókocsi, hol lehet vele találkozni:

a Szarvasi úton a Békési úttól a Kápolna utcáig,

a Jókai utcában,

a Petőfi utcában,

a Baross utcában, beleértve a Szeberényi teret és a Szent István tér Széchenyi utcáig tartó szakaszát,

a Széchenyi utcában,

a Gyulai úton a Bajza utcáig,

a Bajza utcában,

a Bartók Béla úton,

az Orosházi úton a Bercsényi utcáig,

a Bercsényi utcában,

a Veres Péter utcában,

a Franklin utcában a Veres Péter utcáig,

a Kolozsvári utcában,

a Madách utcában,

a Szerdahelyi utcában,

a Szabolcs utcában,

a Kazinczy utcában a Szarvasi útig,

az Illésházy utcában,

az Andrássy úton a Lepény Pál utcától,

a Luther utcában,

az Irányi utcában,

a Munkácsy utcában,

a Szabadság téren,

a József Attila utcában,

a Derkovits soron,

az Árpád soron a Bajza utca és a Gyulai út között,

a Kiss Ernő utcában,

a Gőzmalom téren,

a Kórház utcában a Dedinszky Gyula utcáig,

a Dedinszky Gyula utcában,

az Urszinyi Dezsőné utcában,

a Szőlő utcában az Erdélyi sorig,

a Dózsa György úton,

a Corvin utcában,

a Lencsési úton a Körte sorig,

a Vozárik utcában,

a Bánát utcában,

a Békési úton a Sikonyi útig,

a Berényi úton a Mokry utcáig,

a Mokry utcában a Körösi utcáig

közlekedik, mindez összesen több mint 40 kilométert jelent.