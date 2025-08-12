augusztus 12., kedd

Kánikula

1 órája

Itt a lista, mikor és merre megy a locsolókocsi

Korábban jelezte a városvezető, hogy a forróságra és a megnövekedett porra való tekintettel egy újabb eszközt vet be az önkormányzat. A Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.-nél ismertették, hogy mikor és milyen útvonalon jár majd a locsolókocsi a következő napokban. Itt a lista.

Licska Balázs

Szarvas Péter polgármester korábban a közösségi oldalán és sajtótájékoztatón egyaránt jelezte, hogy a forróságra és a megnövekedett porra való tekintettel újabb eszközt vet be az önkormányzat, annak érdekében, hogy frissítsék a békéscsabai levegőt és az utakat: egy locsolókocsit.   

Locsolókocsi járja az utcákat Békéscsabán
Egy nap legalább 80 köbméter vizet folyat a békéscsabai utakra a locsolókocsi, kiderült, mikor és merre közlekedik. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Megmondták, mikor közlekedik legközelebb a locsolókocsi

A közösségi portálon a közelmúltban felmerült, hogy mikor közlekedik legközelebb a locsolókocsi.

A Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.-nél ismertették, hogy kánikula idején dolgozik a locsolókocsi, heti két alkalommal. A járgány 10 köbméteres tartállyal rendelkezik, egy nap legalább 8 tartálynyi vizet locsol ki a belterületi utakra. Legutóbb július 26-án, szombaton dolgozott, legközelebb pedig augusztus 13-án és 15-én, azaz szerdán és pénteken jár majd.

Itt a lista, ezekben a békéscsabai utcákban lehet vele találkozni

Közölték azt is, hogy milyen útvonalon közlekedik a locsolókocsi, hol lehet vele találkozni:

  • a Szarvasi úton a Békési úttól a Kápolna utcáig,
  • a Jókai utcában,
  • a Petőfi utcában,
  • a Baross utcában, beleértve a Szeberényi teret és a Szent István tér Széchenyi utcáig tartó szakaszát,
  • a Széchenyi utcában,
  • a Gyulai úton a Bajza utcáig,
  • a Bajza utcában,
  • a Bartók Béla úton,
  • az Orosházi úton a Bercsényi utcáig,
  • a Bercsényi utcában,
  • a Veres Péter utcában,
  • a Franklin utcában a Veres Péter utcáig,
  • a Kolozsvári utcában,
  • a Madách utcában,
  • a Szerdahelyi utcában,
  • a Szabolcs utcában,
  • a Kazinczy utcában a Szarvasi útig,
  • az Illésházy utcában,
  • az Andrássy úton a Lepény Pál utcától,
  • a Luther utcában,
  • az Irányi utcában,
  • a Munkácsy utcában,
  • a Szabadság téren,
  • a József Attila utcában,
  • a Derkovits soron,
  • az Árpád soron a Bajza utca és a Gyulai út között,
  • a Kiss Ernő utcában,
  • a Gőzmalom téren,
  • a Kórház utcában a Dedinszky Gyula utcáig,
  • a Dedinszky Gyula utcában,
  • az Urszinyi Dezsőné utcában,
  • a Szőlő utcában az Erdélyi sorig,
  • a Dózsa György úton,
  • a Corvin utcában,
  • a Lencsési úton a Körte sorig,
  • a Vozárik utcában,
  • a Bánát utcában,
  • a Békési úton a Sikonyi útig,
  • a Berényi úton a Mokry utcáig,
  • a Mokry utcában a Körösi utcáig

közlekedik, mindez összesen több mint 40 kilométert jelent.

 

 

 

