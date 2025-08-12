1 órája
Itt a lista, mikor és merre megy a locsolókocsi
Korábban jelezte a városvezető, hogy a forróságra és a megnövekedett porra való tekintettel egy újabb eszközt vet be az önkormányzat. A Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.-nél ismertették, hogy mikor és milyen útvonalon jár majd a locsolókocsi a következő napokban. Itt a lista.
Szarvas Péter polgármester korábban a közösségi oldalán és sajtótájékoztatón egyaránt jelezte, hogy a forróságra és a megnövekedett porra való tekintettel újabb eszközt vet be az önkormányzat, annak érdekében, hogy frissítsék a békéscsabai levegőt és az utakat: egy locsolókocsit.
Megmondták, mikor közlekedik legközelebb a locsolókocsi
A közösségi portálon a közelmúltban felmerült, hogy mikor közlekedik legközelebb a locsolókocsi.
A Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.-nél ismertették, hogy kánikula idején dolgozik a locsolókocsi, heti két alkalommal. A járgány 10 köbméteres tartállyal rendelkezik, egy nap legalább 8 tartálynyi vizet locsol ki a belterületi utakra. Legutóbb július 26-án, szombaton dolgozott, legközelebb pedig augusztus 13-án és 15-én, azaz szerdán és pénteken jár majd.
Itt a lista, ezekben a békéscsabai utcákban lehet vele találkozni
Közölték azt is, hogy milyen útvonalon közlekedik a locsolókocsi, hol lehet vele találkozni:
- a Szarvasi úton a Békési úttól a Kápolna utcáig,
- a Jókai utcában,
- a Petőfi utcában,
- a Baross utcában, beleértve a Szeberényi teret és a Szent István tér Széchenyi utcáig tartó szakaszát,
- a Széchenyi utcában,
- a Gyulai úton a Bajza utcáig,
- a Bajza utcában,
- a Bartók Béla úton,
- az Orosházi úton a Bercsényi utcáig,
- a Bercsényi utcában,
- a Veres Péter utcában,
- a Franklin utcában a Veres Péter utcáig,
- a Kolozsvári utcában,
- a Madách utcában,
- a Szerdahelyi utcában,
- a Szabolcs utcában,
- a Kazinczy utcában a Szarvasi útig,
- az Illésházy utcában,
- az Andrássy úton a Lepény Pál utcától,
- a Luther utcában,
- az Irányi utcában,
- a Munkácsy utcában,
- a Szabadság téren,
- a József Attila utcában,
- a Derkovits soron,
- az Árpád soron a Bajza utca és a Gyulai út között,
- a Kiss Ernő utcában,
- a Gőzmalom téren,
- a Kórház utcában a Dedinszky Gyula utcáig,
- a Dedinszky Gyula utcában,
- az Urszinyi Dezsőné utcában,
- a Szőlő utcában az Erdélyi sorig,
- a Dózsa György úton,
- a Corvin utcában,
- a Lencsési úton a Körte sorig,
- a Vozárik utcában,
- a Bánát utcában,
- a Békési úton a Sikonyi útig,
- a Berényi úton a Mokry utcáig,
- a Mokry utcában a Körösi utcáig
közlekedik, mindez összesen több mint 40 kilométert jelent.