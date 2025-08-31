16 perce
7 retró játék, amiért sírva könyörögtünk, és azóta is imádattal gondolunk rájuk
Gyerekkorunk népszerű játékai nem csupán időtöltést jelentettek a számunkra, hanem igazi érzelmi hullámvasutat. Azt hittük, hogy örökre velünk maradnak, ezért nagyon sírtunk, ha eltörtek. Ha pedig pótolták a szüleink, akkor ujjongtunk, hogy kaptunk egy másikat. Megnéztük, milyen játékok voltak a Labubu elődjei.
Időről időre felbukkannak bizonyos játékok a köztudatban, amik hatalmas teret követelnek világszerte. Az alábbi cikkben felülünk a nosztalgiavonatra, és felidézzük, mely játékok hoztak hatalmas sikert. A Moncsicsitől egészen a Labubuig megyünk!
1. Moncsicsi baba: elengedhetetlen volt minden háztartásban
A 80-as években jelent meg a Moncsicsi baba Magyarországon. Akkora sikert aratott, hogy ez az igazi retró játék egy háztartásból sem hiányozhatott. A Moncsicsi 1974-ben Japánban debütált, majd szép lassan átterjedt a többi országra is. Olyan népszerű lett, hogy különböző kiegészítők jelentek meg világszerte. Ahogy teltek az évek, mindenféle baba megjelent, például kislány, kisfiú, iskolás stb. Bár néhány év alatt lecsengett az óriási láz, de akinek volt sosem felejti el.
2. A rugó, amely megtanított a lépcsőn járni
A következő felkapott gyerekkori játék a lépcsőnjáró volt. Még a mai napig kaphatóak vásári bazárokban olyan színes rugók, amelyek alkalmasak a lépcsőn járásra. Ez akkoriban elkápráztatta a gyerekeket, napokat töltöttek el a lépcsőn való játékkal. Ma már azért több kell, hogy lefoglaljuk az örökmozgó kis csemetéket.
3. Tamagotchi, avagy a kisállatnevelésre felkészítés
Ami talán a lépcsőnjárónál is nagyobb játékőrület volt, az a Tamagotchi. Imádták hazánkban is, muszáj volt, hogy mindenkinek legyen egy virtuális állatkája. Mindenki megtalálta a neki megfelelőt, hiszen fellelhető volt kék, zöld, sárga és piros színben is. Talán a népszerűségét annak köszönhette, hogy ez már némileg a videójátékok elődjeként jelent meg. Bár ekkor már teret hódítottak a TV játékok is, köztük a méltán kedvelt Super Mario, de ez mégis kiemelkedett a többi közül hordozhatóságával.
A lényege az volt, hogy egy virtuális állatot kellett nevelgetni. Vigyázni kellett vele, hiszen, ha nem adtunk neki időben enni, akkor meghalt és már nem lehetett tovább használni a játékok. Sokak figyelmét felkeltette a Dunaszekcsőn kialakított Tamagotchi-temető is: számos család zarándokolt el ide, hogy méltó módon vehessenek búcsút a játéktól.
4. Kinderfigurák: finom csokitojásban elrejtett aranyos játék
Mindenki emlékszik a kindertojásokban található kis figurákra. A népszerűsége újra és újra fellendül, de a 90-es években volt a legelterjedtebb. Minden gyermek gyűjtötte a figurákat, a szülők nagy örömére, ugyanis minden szülő tudja, hogy milyen érzés belelépni egy-egy széthagyott kinderfigurába. Ez nem állította meg a legkisebbeket a gyűjtögetésben, egyeseknek több száz figurája volt, amiket előszeretettel cserélgettek az iskolában.
5. Pokémon tazó: amivel háborúba lehetett szállni
Hatalmas hullámot hozott a 2000-es évek legelején a Cheetosban található Pokémon kártya. Különleges volt már maga a formája is, hiszen a rajzfilmre emlékeztető kerek kialakítása volt. Hatalmas összecsapások folytak a suli udvar közepén, aminek következtében cserélhetővé, illetve elnyerhetővé váltak ezek a tazók.
6. Pokémon Go: amikor a fiatalok tekintetét nem lehetett látni
A Pokémon Go játékot, már az okostelefonok elterjedése után fejlesztették ki. Ennek az volt a lényege, hogy a fiatalok járták az utcákat és Pokémon figurákat gyűjtögettek az applikáción keresztül. Ebben a játékban is meg lehetett küzdeni egymással, de talán a gyűjtögetés sokkal jobban lekötötte a felhasználókat, mint maga a játék. Onnan lehetett tudni, hogy éppen ezzel játszik valaki, hogy ha szembejött, csak a feje tetejét lehetett látni.
7. A legújabb őrület a Labubu, a Moncsicsibe bújt szörnyecske
Napjaink legnagyobb játékőrülete pedig a Labubu. Azonos logikán működik, mint az eddig említett játékok. A Moncsicsihez alkatilag hasonló, hiszen kívül puha, szőrös játék, de van egy különlegessége, ami szinte függőséget okoz. Ugyanolyan dobozokban érkezik a baba az eladókhoz, így senki sem tudja mit rejt valójában a csomagolás. Ebben nagyon hasonlít a kinderfigurákhoz és a chipses játékokhoz.
Ami pedig a legnagyobb kuriózum, hogy nem csak gyerekeknek készül, a fiatal felnőtt korosztályt is ugyanúgy megszólítja. A Labubunak nincs olyan kedves tekintete, mint a Moncsicsinek, sőt egy kicsit ijesztő is, de pontosan ez az, ami ennyire népszerűvé teszi.
Ezek a játékok azok, amiket, ha megemlítünk, mindenkinek van hozzá egy-egy sztorija. Neked milyen történeteid vannak?