7 retró játék, amiért sírva könyörögtünk, és azóta is imádattal gondolunk rájuk

Időről időre felbukkannak bizonyos játékok a köztudatban, amik hatalmas teret követelnek világszerte. Az alábbi cikkben felülünk a nosztalgiavonatra, és felidézzük, mely játékok hoztak hatalmas sikert. A Moncsicsitől egészen a Labubuig megyünk!

A Moncsicsi egy korszak ikonikus játéka volt

Forrás: Fortepan / Magyar Rendőr

1. Moncsicsi baba: elengedhetetlen volt minden háztartásban

A 80-as években jelent meg a Moncsicsi baba Magyarországon. Akkora sikert aratott, hogy ez az igazi retró játék egy háztartásból sem hiányozhatott. A Moncsicsi 1974-ben Japánban debütált, majd szép lassan átterjedt a többi országra is. Olyan népszerű lett, hogy különböző kiegészítők jelentek meg világszerte. Ahogy teltek az évek, mindenféle baba megjelent, például kislány, kisfiú, iskolás stb. Bár néhány év alatt lecsengett az óriási láz, de akinek volt sosem felejti el.

2. A rugó, amely megtanított a lépcsőn járni

A következő felkapott gyerekkori játék a lépcsőnjáró volt. Még a mai napig kaphatóak vásári bazárokban olyan színes rugók, amelyek alkalmasak a lépcsőn járásra. Ez akkoriban elkápráztatta a gyerekeket, napokat töltöttek el a lépcsőn való játékkal. Ma már azért több kell, hogy lefoglaljuk az örökmozgó kis csemetéket.

3. Tamagotchi, avagy a kisállatnevelésre felkészítés

Ami talán a lépcsőnjárónál is nagyobb játékőrület volt, az a Tamagotchi. Imádták hazánkban is, muszáj volt, hogy mindenkinek legyen egy virtuális állatkája. Mindenki megtalálta a neki megfelelőt, hiszen fellelhető volt kék, zöld, sárga és piros színben is. Talán a népszerűségét annak köszönhette, hogy ez már némileg a videójátékok elődjeként jelent meg. Bár ekkor már teret hódítottak a TV játékok is, köztük a méltán kedvelt Super Mario, de ez mégis kiemelkedett a többi közül hordozhatóságával.

A lényege az volt, hogy egy virtuális állatot kellett nevelgetni. Vigyázni kellett vele, hiszen, ha nem adtunk neki időben enni, akkor meghalt és már nem lehetett tovább használni a játékok. Sokak figyelmét felkeltette a Dunaszekcsőn kialakított Tamagotchi-temető is: számos család zarándokolt el ide, hogy méltó módon vehessenek búcsút a játéktól.