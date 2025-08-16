Ha nem tudod a helyes választ, könnyen baj lehet belőle!

Ugyan Békésben nincs villamos, de a KRESZ-szabályokat minden sofőrnek jól kell ismernie! Most egy gyors KRESZ-teszt következik, amivel pár másodperc alatt lemérheted, mennyire vagy felkészült arra, hogy olyan forgalomban vezess, ahol villamos is részt vesz.

Hogyan reagálnál, ha ilyen szituációba kerülnél? Tedd próbára magad a KRESZ-tesztünkkel! Forrás: Szuperjogsi.hu

Ez a feladat még a tapasztalt sofőröknek is okozhat fejtörést, hiszen villamossal nem találkozunk minden nap. Ahogy látod, a járművek egy olyan kereszteződésben állnak, ahol nincsenek lámpák vagy táblák, hogy irányítsák a forgalmat. Ne aggódj, a villamos nem veszélyes, és ha ismered az alapvető szabályokat, könnyedén átmész a teszten.

Milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésben?

A KRESZ-teszt helyes megoldását megtalálod a szoljon.hu oldalán — kattints, és ellenőrizd, jól válaszoltál-e!

