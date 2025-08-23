Inkább maradj otthon, ha erre a kérdésre nem tudod a helyes választ

Olvasóink számára egy újabb ügyes feladvánnyal készültünk. Ebben a KRESZ-tesztben négy jármű érkezik egyszerre egy lámpa nélküli kereszteződésbe, ahol a szabályok pontos ismerete elengedhetetlen. Tudod a megfejtést? Biztos vagy benne, hogy élesben is így cselekednél?

Meg tudod oldani helyesen ezt a KRESZ-tesztet? Forrás: Facebook

KRESZ-teszt: mi az áthaladási sorrend?

Elsőre nem tűnik bonyolultnak a képen látható kereszteződés, azonban éles helyzetben elképzelhető, hogy nem vagyunk annyira magabiztosak, mint azt előtte gondoltuk. Figyeld meg jól a képet, és tippeld meg, kinek van elsőbbsége és milyen sorrendben haladhatnak tovább a járművek.

A megoldást és a magyarázatot a delmagyar.hu oldalán találod.

Ne állj meg egy tesztnél! Elevenítsd fel a korábban tanultakat és próbáld ki a többi KRESZ-tesztünket is!

Tartsd frissen tudásodat KRESZ-tesztjeinkkel

A közlekedési szabályok időről időre módosulnak, így fontos, hogy folyamatosan frissítsük KRESZ-tudásunkat. Éles helyzetben sokkal nehezebb eldönteni a sorrendet, hiszen vannak olyan nem mindennapi helyzetek, amikre kapásból nem mindenki tudja a megoldást. Biztos vagy benne, hogy jól ismered a KRESZ-szabályokat? Ha nem, de nem akarsz KRESZ könyveket bújni, akkor érdemes megnézned az alábbi videót.