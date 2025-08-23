augusztus 23., szombat

Bence névnap

22°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KRESZ-teszt

3 órája

Inkább maradj otthon, ha erre a kérdésre nem tudod a helyes választ

Címkék#kereszteződés#elsőbbségadás#kresz-teszt#közlekedés

Tedd próbára magad legújabb KRESZ-tesztünkkel, ahol egy különleges forgalmi helyzetet vizsgálunk meg!

Beol.hu

Olvasóink számára egy újabb ügyes feladvánnyal készültünk. Ebben a KRESZ-tesztben négy jármű érkezik egyszerre egy lámpa nélküli kereszteződésbe, ahol a szabályok pontos ismerete elengedhetetlen. Tudod a megfejtést? Biztos vagy benne, hogy élesben is így cselekednél?

KRESZ-teszt: mi az áthaladási sorrend?
Meg tudod oldani helyesen ezt a KRESZ-tesztet? Forrás: Facebook

KRESZ-teszt: mi az áthaladási sorrend?

Elsőre nem tűnik bonyolultnak a képen látható kereszteződés, azonban éles helyzetben elképzelhető, hogy nem vagyunk annyira magabiztosak, mint azt előtte gondoltuk. Figyeld meg jól a képet, és tippeld meg, kinek van elsőbbsége és milyen sorrendben haladhatnak tovább a járművek.

A megoldást és a magyarázatot a delmagyar.hu oldalán találod.

Ne állj meg egy tesztnél! Elevenítsd fel a korábban tanultakat és próbáld ki a többi KRESZ-tesztünket is!

Tartsd frissen tudásodat KRESZ-tesztjeinkkel

A közlekedési szabályok időről időre módosulnak, így fontos, hogy folyamatosan frissítsük KRESZ-tudásunkat. Éles helyzetben sokkal nehezebb eldönteni a sorrendet, hiszen vannak olyan nem mindennapi helyzetek, amikre kapásból nem mindenki tudja a megoldást. Biztos vagy benne, hogy jól ismered a KRESZ-szabályokat? Ha nem, de nem akarsz KRESZ könyveket bújni, akkor érdemes megnézned az alábbi videót. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu