3 órája
A legrutinosabbak sem tudják a helyes választ! Legyél te a kivétel!
Ezen a héten egy olyan közlekedési helyzetet mutatunk be, amely sok sofőr számára ismerős, ám a gyakorlatban mégis gyakran okoz nehézséget. Bár KRESZ-tesztünk válaszai egyértelműnek tűnnek, a valós forgalomban sokan bizonytalanok. Vajon neked sikerül helyesen sorrendet felállítani?
Olvasóink számára egy újabb ügyes feladvánnyal készültünk: egy lámpa nélküli kereszteződés, ahol a szabályok pontos ismerete elengedhetetlen. Tudod, hogyan kell elsőbbséget adni ilyen helyzetben, és biztos vagy benne, hogy élesben is így cselekednél?
Ha nem vagy teljesen biztos, fontos, hogy tudd: elsőbbséget mindig az a jármű élvez, amely a főúton halad. Az alárendelt úton érkezők csak akkor hajthatnak be, ha nem akadályozzák egymást, és betartják az elsőbbségi szabályokat.
Képes vagy felismerni, ki haladhat át elsőként a kereszteződésben, amit KRESZ-tesztünk ábrázol?
A megoldást és a magyarázatot a baon.hu oldalán találod.
Tartsd frissen tudásodat KRESZ-tesztjeinkkel
Böngéssz a további KRESZ-tesztjeink között is, hogy lépésről lépésre erősítsd a tudásod, és ne érjen meglepetés, ha egy váratlan forgalmi szituációval találkozol!
