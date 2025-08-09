A legrutinosabbak sem tudják a helyes választ! Legyél te a kivétel!

Olvasóink számára egy újabb ügyes feladvánnyal készültünk: egy lámpa nélküli kereszteződés, ahol a szabályok pontos ismerete elengedhetetlen. Tudod, hogyan kell elsőbbséget adni ilyen helyzetben, és biztos vagy benne, hogy élesben is így cselekednél?

KRESZ-teszt: te tudod, mi a helyes áthaladási sorrend?

Forrás: Kresz Tanulás Otthon/Facebook

Ha nem vagy teljesen biztos, fontos, hogy tudd: elsőbbséget mindig az a jármű élvez, amely a főúton halad. Az alárendelt úton érkezők csak akkor hajthatnak be, ha nem akadályozzák egymást, és betartják az elsőbbségi szabályokat.

Képes vagy felismerni, ki haladhat át elsőként a kereszteződésben, amit KRESZ-tesztünk ábrázol?

A megoldást és a magyarázatot a baon.hu oldalán találod.

