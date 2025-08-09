augusztus 9., szombat

Emőd névnap

35°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KRESZ-teszt

3 órája

A legrutinosabbak sem tudják a helyes választ! Legyél te a kivétel!

Címkék#kereszteződés#elsőbbségadás#kresz-teszt#közlekedés

Ezen a héten egy olyan közlekedési helyzetet mutatunk be, amely sok sofőr számára ismerős, ám a gyakorlatban mégis gyakran okoz nehézséget. Bár KRESZ-tesztünk válaszai egyértelműnek tűnnek, a valós forgalomban sokan bizonytalanok. Vajon neked sikerül helyesen sorrendet felállítani?

Beol.hu

Olvasóink számára egy újabb ügyes feladvánnyal készültünk: egy lámpa nélküli kereszteződés, ahol a szabályok pontos ismerete elengedhetetlen. Tudod, hogyan kell elsőbbséget adni ilyen helyzetben, és biztos vagy benne, hogy élesben is így cselekednél?

Ez a KRESZ-teszt sokaknak feladja a leckét
KRESZ-teszt: te tudod, mi a helyes áthaladási sorrend?
Forrás: Kresz Tanulás Otthon/Facebook

Ha nem vagy teljesen biztos, fontos, hogy tudd: elsőbbséget mindig az a jármű élvez, amely a főúton halad. Az alárendelt úton érkezők csak akkor hajthatnak be, ha nem akadályozzák egymást, és betartják az elsőbbségi szabályokat.

Képes vagy felismerni, ki haladhat át elsőként a kereszteződésben, amit KRESZ-tesztünk ábrázol?

A megoldást és a magyarázatot a baon.hu oldalán találod.

Tartsd frissen tudásodat KRESZ-tesztjeinkkel

Böngéssz a további KRESZ-tesztjeink között is, hogy lépésről lépésre erősítsd a tudásod, és ne érjen meglepetés, ha egy váratlan forgalmi szituációval találkozol!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu