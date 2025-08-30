Halálos baleset lehet a vége, ha ezt nem tudod

Legújabb ingyenes KRESZ-tesztünkben az áthaladási sorrendet kell kitalálnia olvasóinknak – tedd próbára a tudásod te is! Első pillantásra a feladat egyszerűnek tűnhet, azonban alaposabban megvizsgálva kiderül, hogy több szabályt is figyelembe kell venni a helyes megoldáshoz. Lássuk, te mennyire vagy tisztában azokkal a szabályokkal, aminek a biztos ismerete nélkül vezetni sem szabadna engedni az embereket.

KRESZ-teszt: te meg tudod oldani? Forrás: BKV Facebook-oldala

Nézd meg alaposan a képet, majd válaszold meg, hogy:

Milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésben?

Milyen közlekedési szabályokat kell itt átgondolni?

Közlekedési táblák híján egyből megállapíthatjuk, hogy ez egy egyenrangú kereszteződés, tehát alapjában véve a jobbkéz-szabály határozza meg, kinek, kivel szemben van elsőbbsége.

A KRESZ teszt megoldása

Mivel közlekedési táblák egyáltalán nincsenek a kereszteződésben, így az elsőbbségadásnál a jobbkéz-szabály az érvényes; de sokan ott rontják el a feladatot, hogy ennyinél megállnak, anélkül, hogy figyelembe vennék a kanyarodási szabályt – hívta fel rá a figyelmet a BKV Facebook-oldala.

Éppen ezért a helyes megoldás: A - B - C - és végül a belső nézetből mutatott autó.

Tovább tesztelnéd a tudásod és nem akarsz KRESZ könyvet elővenni? Tedd próbára magad a korábbi KRESZ-tesztjeink segítségével is.

Az ingyenes KRESZ-tesztek sokat segíthetnek

A való életben egy ilyen helyzetben lehet, kevesen gondolkoznak sokat a helyes megoldáson, de egy KRESZ-teszt részeként könnyen feladja a leckét. Biztos benne, hogy jól ismeri a KRESZ-szabályokat? Ha nem, érdemes megnézni ezt a videót. De ha biztos magában, akkor is, mert néha érhetik meglepetések az embert.



