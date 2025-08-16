Ezeket a gyöngyszemeket nem érdemes kihagyni: egynapos kirándulási tippek Békés megyéből

Vészesen közeledik augusztus vége, de egy rövid kirándulás még belefér az időbe, mielőtt véget ér a nyár. Hoztunk néhány ötletet, hova érdemes ellátogatni, ha Békés vármegye felé indulnánk útnak.

A Wenckheim-kastély a térség egyik ékköve Fotó: Licska Balázs / Forrás: MW archív

Egynapos kirándulás? Irány Békéscsaba!

Ha egynapos kirándulást tervezünk, Békéscsaba tökéletes célpont. Több tematikus ház található a városban, például a Molnárház, a Meseház, a Szlovák tájház és az Öregház. Ezeken a helyeken a falakat átszövik a múlt emlékei. A Molnárházban, a Szlovák tájházban és az Öregházban megismerkedhetünk azzal, milyen volt elődeink élete régen, míg Meseházban azt láthatjuk, mivel játszottak a gyerekek.

A múzeumok szerelmeseinek jó hírünk van: Békéscsabán még bőven akad látnivaló. A Munkácsy Mihály Múzeum és a Gabonamúzeum mellett érdemes megnézni az evangélikus és a katolikus templomot is, melyek látványa garantáltan felejthetetlen.

A békéscsabai Gabonamúzeum megér egy kirándulást Fotó: Licska Balázs / Forrás: MW archív

Ha meguntuk a múzeumokat érdemes ellátogatni a CsabaParkba. Itt a kicsik is kitombolhatják magukat, ugyanis hatalmas játszótér várja az idelátogatókat. A terület azonban nemcsak a gyerekeknek kedvez, mivel számos étterem is megtalálható a helyen, ahol a fáradt szülők is megpihenhetnek.

Ha már a városban járunk érdemes meglátogatni a Csabai kolbászklubot is, ahol a helyi ízeknek megfelelően készíthetjük el a város híres nevezetességét. A látogatók minden trükköt elsajátíthatnak, így később otthon is elkészíthetik a csabai kolbászt.

A nap lezárásaképpen mi is lehetne jobb, mint még több nosztalgia? A Peron Presszó a vasútállomáson található, egy kiszuperált vonatban kialakítva. Régi vasutas emlékekkel díszített tárgyak körében fogyasztható el egy-egy frissítő ital.

A Csabai kolbászklubban elkészíthetjük a város nevezetességét, a csabai kolbászt Fotó: Dinya Magdolna / Forrás: MW archív

A következő megállónk: Gyula

Ha egy kicsit tovább utazunk és Gyulán állunk meg, akkor sem lesz hiány emlékházakból és múzeumokból. A településen megtalálható többek között

a Gyulai vár,

az Almássy-kastély,

a Gyulavári Kastély,

a Steigervald Tanya,

a Rádiómúzeum és rádiótörténete kiállítás,

a Ladics-ház

és az Erkel Ferenc Emlékház.

Békés megyében számos történelmi jelentőségű hely található, az egyik ilyen a gyulai vár Fotó: Bencsik Ádám / Forrás: MW archív

Azonban itt sem csak régi korok történetével találkozhatunk. A gyönyörű belváros mellett, a szórakozás is teret kap. Ellátogathatunk a Gyulai Várfürdőbe, ahol kicsik és nagyok is megtalálják a számukra megfelelő medencét.