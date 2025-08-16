53 perce
Ezeket a gyöngyszemeket nem érdemes kihagyni: egynapos kirándulási tippek Békés megyéből
Augusztus közepe az az időszak, amikor sokan pánikba esnek, hogy mindjárt itt a nyár vége, közeleg az iskolakezdés, és mégsem voltak sehol kirándulni. Ezért szerkesztőségünk összeszedett néhány gyöngyszemet, amelyekért nem kell sokat utazni, ráadásul egy nap alatt bejárhatók.
Vészesen közeledik augusztus vége, de egy rövid kirándulás még belefér az időbe, mielőtt véget ér a nyár. Hoztunk néhány ötletet, hova érdemes ellátogatni, ha Békés vármegye felé indulnánk útnak.
Egynapos kirándulás? Irány Békéscsaba!
Ha egynapos kirándulást tervezünk, Békéscsaba tökéletes célpont. Több tematikus ház található a városban, például a Molnárház, a Meseház, a Szlovák tájház és az Öregház. Ezeken a helyeken a falakat átszövik a múlt emlékei. A Molnárházban, a Szlovák tájházban és az Öregházban megismerkedhetünk azzal, milyen volt elődeink élete régen, míg Meseházban azt láthatjuk, mivel játszottak a gyerekek.
A múzeumok szerelmeseinek jó hírünk van: Békéscsabán még bőven akad látnivaló. A Munkácsy Mihály Múzeum és a Gabonamúzeum mellett érdemes megnézni az evangélikus és a katolikus templomot is, melyek látványa garantáltan felejthetetlen.
Ha meguntuk a múzeumokat érdemes ellátogatni a CsabaParkba. Itt a kicsik is kitombolhatják magukat, ugyanis hatalmas játszótér várja az idelátogatókat. A terület azonban nemcsak a gyerekeknek kedvez, mivel számos étterem is megtalálható a helyen, ahol a fáradt szülők is megpihenhetnek.
Ha már a városban járunk érdemes meglátogatni a Csabai kolbászklubot is, ahol a helyi ízeknek megfelelően készíthetjük el a város híres nevezetességét. A látogatók minden trükköt elsajátíthatnak, így később otthon is elkészíthetik a csabai kolbászt.
A nap lezárásaképpen mi is lehetne jobb, mint még több nosztalgia? A Peron Presszó a vasútállomáson található, egy kiszuperált vonatban kialakítva. Régi vasutas emlékekkel díszített tárgyak körében fogyasztható el egy-egy frissítő ital.
A következő megállónk: Gyula
Ha egy kicsit tovább utazunk és Gyulán állunk meg, akkor sem lesz hiány emlékházakból és múzeumokból. A településen megtalálható többek között
- a Gyulai vár,
- az Almássy-kastély,
- a Gyulavári Kastély,
- a Steigervald Tanya,
- a Rádiómúzeum és rádiótörténete kiállítás,
- a Ladics-ház
- és az Erkel Ferenc Emlékház.
Azonban itt sem csak régi korok történetével találkozhatunk. A gyönyörű belváros mellett, a szórakozás is teret kap. Ellátogathatunk a Gyulai Várfürdőbe, ahol kicsik és nagyok is megtalálják a számukra megfelelő medencét.
Lássuk, mi található a méltán híres Szarvason
Szarvas – talán az ott elhelyezkedő Körös folyó holtága miatt – rendkívül természetközeli város. A Szarvasi Arborétum remek táptalaja az elcsendesedésnek, ahol ebéd gyanánt eltölthetünk egy pikniket is. Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatparkban megtekinthetőek a Kárpát-medence állatvilágának egyedei. A festői belvárost színesíti még megannyi vár, múzeum, hidak és hatalmas fák. A holtágon csónakázás várja az odaérkezőket.
Hova menjen az, aki nem szeretik a városi környezetet?
Akik inkább elbújnának a városi zajoktól, azoknak is tartogatunk kirándulási tippeket. Orosháza külterületén található a Gyopáros-tó, ahol a természet lágy ölén pihenhet meg az ember. Mezőhegyesen betekintést nyerhetünk egy ménesgazdaság mindennapjaiba, míg Dévaványán a túzokrezervátumban ismerkedhetünk meg közelebbről a madárfajjal.
Ha inkább a várak érdekelnek, de csendesebb környezetben, akkor ajánlott Geszten megnézni a Tisza kastélyt és Szabadkígyóson a Wenckheim-kastélyt. A hatalmas parkok, amelyek körbeölelik a méltóságteljesen magasodó épületeket, életreszóló élményt nyújtanak az egész családnak.
