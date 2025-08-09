Megnéztük, milyen lett a vadonatúj csúszda a népszerű játszótéren – videóval

Jelentős felújítás zajlik a kisgyermekek és szüleik örömére a békéscsabai, Széchenyi ligeti játszótéren, amely az egyik legnépszerűbb Békés vármegyei közösségi helyszín a családosok körében.

Jelentős felújítás zajlik a Széchenyi ligeti játszótéren, az egyik narancssárga csúszda immár használható is a gyermekek örömére Fotó: Beol.hu

A Széchenyi ligeti játszótéren továbbra is az egyik legnépszerűbb elem a kétemeletes vár

Bár a Munkácsy Negyed kialakítását célzó projekt keretében újabb elemekkel, attrakciókkal bővítették játszóteret pár évvel ezelőtt, a Széchenyi ligetben továbbra is az egyik legnépszerűbb elem az addig is meglévő, hatalmas, kétemeletes vár.

Két-két sárga és narancssárga csúszda áll a gyermekek rendelkezésére

Itt számos csúszda kínál a kicsiknek önfeledt szórakozási lehetőséget:

két sárga csúszda az első emeletről,

két narancssárga csúszda a másodikról.

Meghibásodás miatt kellett lezárni a két nagy csúszdát

A narancssárga csúszdák egy részét azonban le kellett zárni, a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. szakemberei ugyanis a szokásos ellenőrzés során – használatból eredő – meghibásodást tapasztaltak.

Nem lehetett javítani, az egészet ki kellett cserélni

A békéscsabai önkormányzatnál elmondták, hogy a hibákat nem lehetett javítani, a közel 20 éve telepített eszköz teljes elemét ki kellett cserélni. Mivel egyedinek mondható a kialakítása, kereskedelmi forgalomban nem igazán van jelen, ezért vett több időt igénybe a beszerzése.

Az egyik immár használható is, a másiknál is várhatók kedvező fejlemények

A kicserélt csúszdát immár bevizsgálták az illetékesek, és mivel mindent rendben találtak, immár használható is. A másik csúszda ugyanakkor egyelőre le van zárva, azonban annál is várhatók rövidesen kedvező fejlemények.