augusztus 9., szombat

Emőd névnap

17°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A gyermekek örömére

34 perce

Megnéztük, milyen lett a vadonatúj csúszda a népszerű játszótéren – videóval

Címkék#liget#Munkácsy Negyed#beol videó#attrakció#kisgyerek#csúszda

Boldogok lehetnek a kicsik és a szüleik, nagyszüleik. Jelentős, várva várt felújítás zajlik az egyik legnépszerűbb Békés vármegyei játszótéren, amelyre rendre tele van gyermekekkel.

Licska Balázs

Jelentős felújítás zajlik a kisgyermekek és szüleik örömére a békéscsabai, Széchenyi ligeti játszótéren, amely az egyik legnépszerűbb Békés vármegyei közösségi helyszín a családosok körében.

Felújították a játszótér legnépszerűbb elemét
Jelentős felújítás zajlik a Széchenyi ligeti játszótéren, az  egyik narancssárga csúszda immár használható is a gyermekek örömére Fotó: Beol.hu

A Széchenyi ligeti játszótéren továbbra is az egyik legnépszerűbb elem a kétemeletes vár

Bár a Munkácsy Negyed kialakítását célzó projekt keretében újabb elemekkel, attrakciókkal bővítették játszóteret pár évvel ezelőtt, a Széchenyi ligetben továbbra is az egyik legnépszerűbb elem az addig is meglévő, hatalmas, kétemeletes vár.

Két-két sárga és narancssárga csúszda áll a gyermekek rendelkezésére

Itt számos csúszda kínál a kicsiknek önfeledt szórakozási lehetőséget:

  • két sárga csúszda az első emeletről,
  • két narancssárga csúszda a másodikról.

Meghibásodás miatt kellett lezárni a két nagy csúszdát

A narancssárga csúszdák egy részét azonban le kellett zárni, a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. szakemberei ugyanis a szokásos ellenőrzés során – használatból eredő – meghibásodást tapasztaltak.

Nem lehetett javítani, az egészet ki kellett cserélni

A békéscsabai önkormányzatnál elmondták, hogy a hibákat nem lehetett javítani, a közel 20 éve telepített eszköz teljes elemét ki kellett cserélni. Mivel egyedinek mondható a kialakítása, kereskedelmi forgalomban nem igazán van jelen, ezért vett több időt igénybe a beszerzése.

Az egyik immár használható is, a másiknál is várhatók kedvező fejlemények

A kicserélt csúszdát immár bevizsgálták az illetékesek, és mivel mindent rendben találtak, immár használható is. A másik csúszda ugyanakkor egyelőre le van zárva, azonban annál is várhatók rövidesen kedvező fejlemények.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu