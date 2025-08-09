34 perce
Megnéztük, milyen lett a vadonatúj csúszda a népszerű játszótéren – videóval
Boldogok lehetnek a kicsik és a szüleik, nagyszüleik. Jelentős, várva várt felújítás zajlik az egyik legnépszerűbb Békés vármegyei játszótéren, amelyre rendre tele van gyermekekkel.
Jelentős felújítás zajlik a kisgyermekek és szüleik örömére a békéscsabai, Széchenyi ligeti játszótéren, amely az egyik legnépszerűbb Békés vármegyei közösségi helyszín a családosok körében.
A Széchenyi ligeti játszótéren továbbra is az egyik legnépszerűbb elem a kétemeletes vár
Bár a Munkácsy Negyed kialakítását célzó projekt keretében újabb elemekkel, attrakciókkal bővítették játszóteret pár évvel ezelőtt, a Széchenyi ligetben továbbra is az egyik legnépszerűbb elem az addig is meglévő, hatalmas, kétemeletes vár.
Két-két sárga és narancssárga csúszda áll a gyermekek rendelkezésére
Itt számos csúszda kínál a kicsiknek önfeledt szórakozási lehetőséget:
- két sárga csúszda az első emeletről,
- két narancssárga csúszda a másodikról.
Meghibásodás miatt kellett lezárni a két nagy csúszdát
A narancssárga csúszdák egy részét azonban le kellett zárni, a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. szakemberei ugyanis a szokásos ellenőrzés során – használatból eredő – meghibásodást tapasztaltak.
Nem lehetett javítani, az egészet ki kellett cserélni
A békéscsabai önkormányzatnál elmondták, hogy a hibákat nem lehetett javítani, a közel 20 éve telepített eszköz teljes elemét ki kellett cserélni. Mivel egyedinek mondható a kialakítása, kereskedelmi forgalomban nem igazán van jelen, ezért vett több időt igénybe a beszerzése.
Az egyik immár használható is, a másiknál is várhatók kedvező fejlemények
A kicserélt csúszdát immár bevizsgálták az illetékesek, és mivel mindent rendben találtak, immár használható is. A másik csúszda ugyanakkor egyelőre le van zárva, azonban annál is várhatók rövidesen kedvező fejlemények.
Mutatjuk a TOP 3 legfurcsább kérdést Békéscsabáról, amit az AI-hoz küldtek