A gyulai lángostól a világhírig: Horváth Valéria könyvben tárja fel a párkapcsolati titkokat
A mai világban sokan küzdenek a párkapcsolataikkal, illetve más személyes kapcsolataikkal, legyen szó családi viszonyokról, munkahelyi dinamikákról. Horváth Valéria a saját tapasztalataira építi életvezetési tanácsait, így segít az embereknek. A nárcizmus az egyik szakterülete, erről is beszélt bemutatkozójában.
Horváth Valéria az önismeret és a párkapcsolati dinamika mestere, fő területe a nárcizmus és a szeretői státusz problematikája. Számos gyerekkori élményt őriz Gyuláról: főleg a várról és a verhetetlen lángosról. Jelenleg Új-Zélandon dolgozik, komoly szakmai sikereket ért el trénerként, coachként, párkapcsolati szakértőként. Szakmai tudását nemcsak tanulmányaira, hanem saját életútjára és személyes tapasztalataira is építi.
– Manapság rengetegen tévednek el a párkapcsolatok útvesztőjében, illetve más személyes kapcsolataikban, legyen szó családi viszonyokról, vagy munkahelyi dinamikákról. Hivatásom középpontjában az áll, hogy segítsek az embereknek jobban megérteni önmagukat, felismerni a személyes blokkjaikat, hogy végül új perspektívából tudjanak ránézni a kapcsolati dinamikáikra. Mindezt nemcsak elméleti alapokon teszem, hanem a saját, személyes tapasztalataimra alapozva. Így lehetek hiteles, és így tudom mélyrehatóan támogatni a nőket és férfiakat – sorolta a szakember.
Párkapcsolati dinamikák és a nárcizmus felismerése Horváth Valéria szemével
Horváth Valéria egyik fő területe a párkapcsolati dinamikák megértése, különösen a nárcizmus és a szeretői státusz problematikája.
– A nárcizmus és az ebből adódó problémák sok pár életében jelen vannak, ezért különösen figyelek arra, hogy az emberek felismerjék a nárcisztikus viselkedésformákat, mielőtt azok hosszú távú, káros hatásokat gyakorolnának. Én magam is átéltem olyan kapcsolatokat, ahol a manipuláció és az érzelmi zsarolás alattomosan tönkretette a harmóniát. Fontos, hogy az ember felismerje a jeleket, hogy időben tudjon változtatni, és elkerülje a hosszú távú káros hatásokat – sorolta a szakember, aki segít a viselkedési minták felismerésében.
Hamarosan érkezik Horváth Valéria első könyve
A szakember nemsokára kiadja legújabb könyvét, amely a nárcizmus és a szeretői státusz rejtett dinamikáival foglalkozik. Az írás célja, hogy megértesse az olvasókkal, mi rejlik a nárcisztikus viselkedési minták mögött, hogyan ismerhetők fel az érzelmi manipulációk. A szerző személyes tapasztalatait és tudását ötvözi a könyvben, amely nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tanácsokat is ad.
– Olyan tapasztalatokat és megértéseket osztok meg, amelyek segítségével bárki képes lesz változtatni, az életét és a kapcsolatait a harmónia és a boldogság irányába vinni. Tréningjeim, valamint workshopjaim is személyre szabott megközelítéseket kínálnak. Jelenleg egy ingyenes workshopot is tervezek, ahol a hátrányos helyzetű ifjakkal szeretnék foglalkozni – osztotta meg a coach.
